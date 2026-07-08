Cómo hacer mollejas crocantes a la parrilla: la receta del asado que te sorprenderá

En el asado argentino, siempre las achuras marcan el inicio de la juntada. Y si el chorizo y la morcilla son dos caballitos de batalla, la molleja es la principal protagonista de la parrilla.

De todos modos, para poder unas mollejas con todas las letras, hay que ser riguroso en su cocción y no perderle detalle al paso a paso de la receta.