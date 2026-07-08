Cómo hacer mollejas crocantes a la parrilla: la receta del asado que te sorprenderá

No hay muchas vueltas que darle si se habla de preferencias en el asado. Las mollejas bien hechas, siguiente el paso a paso de esta receta, no tiene contrincantes en la parrilla. Todo quieren probarlas y saborear esa textura cremosa por dentro y crocante por fuer.a
En el asado argentino, siempre las achuras marcan el inicio de la juntada. Y si el chorizo y la morcilla son dos caballitos de batalla, la molleja es la principal protagonista de la parrilla.
De todos modos, para poder unas mollejas con todas las letras, hay que ser riguroso en su cocción y no perderle detalle al paso a paso de la receta.
Si las mollejas se arrebatan en la parrilla, la textura será dura. Y si no alcanzan una cocción adecuada, pueden llegar a quedar latigosas en su interior y corteza.
La meta de todo asador es lograr, para sorprender con el mejor sabor a todos los comensales, una molleja crujiente por fuera y súper tierna por dentro, siempre rociada con limón.
Para los que no saben, hay dos tipos de mollejas de vaca:
- De corazón: son más redondas, firmes y con mayor proporción de carne magra. Son las ideales para hacer a la parrilla.
- De garganta (o cuello): son más alargadas y grasosas. Suelen desarmarse con mayor facilidad, por lo que se recomiendan para salteados o cocciones al verdeo en disco.
Receta de mollejas en el asado: ingredientes
- Mollejas de corazón (se calcula unos 200/250 gramos por persona).
- Limones jugosos (2 por kilo de mollejas)
- Sal parrillera o sal gruesa.
- Paciencia (el ingrediente más importante).
Receta de mollejas en el asado: paso a paso
- Lo primero que se hace en la receta, es lavar con las mollejas con un poco de agua fría. Sacar la grasa extra que pueda llegar a tener, teniendo mucho cuidado en que no se desarmen. Lo mejor es que vayan a la parrilla enteras.
- El secreto de una buena molleja es la cocción lenta inicial. Colocá las mollejas enteras sobre la parrilla con brasas a fuego medio. Dejalas asar por unos 30 a 40 minutos por lado. Comenzarán a dorarse y a soltar su propia grasa, reduciendo su tamaño.
- Cuando ya están doradas por ambos lados, con una firmeza al tacto, retiralas un momento a una tabla. Con un cuchillo filoso, cortalas al medio a lo largo (corte mariposa), sin llegar a separar las dos mitades por completo, o en lonjas gruesas de unos 2 centímetros. Devolvelas a la parrilla, pero esta vez con el interior expuesto hacia las brasas.
- En este punto, avivá un poco las brasas, agregá sal parrillera sobre la cara expuesta. Exprimí abundante jugo de limón directamente sobre las mollejas. Al caer sobre la carne caliente, el limón va a desglasar los jugos y a generar esa costra dorada inconfundible. Dejalas unos 10 a 15 minutos más hasta que estén bien crocantes. Dales vuelta una vez más, repetí el chorrito de limón y serví lo más rápido posible.