Cómo hacer chimichurri en simples pasos: la receta casera con pocos ingredientes

Este aliño especial se hace con una receta que todo el mundo la puede hacer por su sencillez y es especial para degustarlo cuando la preparación a condimentar, se ha hecho al fuego o a la parrilla.

Esta receta es una inmejorable oportunidad para las personas que aman las comidas bien sazonadas. Además. este chimichurri dura muchos días en la heladera y queda muy bien en muchas comidas, como por ejemplo: