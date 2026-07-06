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Bien perfumado

Cómo hacer chimichurri en simples pasos: la receta casera con pocos ingredientes

El chimichurri casero es una receta rápida y deliciosa, perfecta para realzar el sabor de carnes, guisos y hasta ensaladas

Miguel Guayama
Por Miguel Guayama [email protected]
El chimichurri casero se hace con una receta de pocos ingredientes y fácil paso a paso.

El chimichurri casero se hace con una receta de pocos ingredientes y fácil paso a paso.

El chimichurri es una preparación casera que sobresale en la mesa con un sabor delicioso y se luce con un perfume que va en sintonía con muchos platos. El paso a paso de la receta es súper sencillo y lo mejor que tiene, es que lleva ingredientes que uno tiene en casa.

Este aliño especial se hace con una receta que todo el mundo la puede hacer por su sencillez y es especial para degustarlo cuando la preparación a condimentar, se ha hecho al fuego o a la parrilla.

Esta receta es una inmejorable oportunidad para las personas que aman las comidas bien sazonadas. Además. este chimichurri dura muchos días en la heladera y queda muy bien en muchas comidas, como por ejemplo:

  • Carnes hechas en el horno o en la parrilla
  • Pizzas en todas sus variedades
  • Guisos
  • Tacos
  • Ensaladas
  • Panes y tostadas

Cada uno puede elaborar este rico chimichurri casero, con la elección de los ingredientes que uno quiera, aunque los utilizados en esta receta, lo hace único:

Receta de chimichurri casero, ingredientes

Ingredientes

  • 2 cucharadas de orégano
  • 1 cucharada de ají molido
  • 1 cucharada de pimentón
  • 3 dientes de ajo
  • 1 puñado de perejil
  • Aceite de girasol
  • Sal
  • Pimienta
  • Vinagre de vino

Receta de chimichurri casero, paso a paso

  • Lo primero que se hace es pelar los dientes de ajo, retirarles el germen verde y picar bien finito.
  • En un bol donde se guardará el chimichurri, poner el aceite de girasol (dos partes) y el vinagre (una parte).
  • Incorporar a estos líquidos estos ingredientes: ajo picado, ají molido, orégano, perejil, pimentón, pimienta y sal.
  • Mezclar bien todos los ingredientes hasta que suelten sus olores.
  • Si uno prefiere un chimichurri más picante, solamente hay que agregarle más ají molido y pimentón, como así también si se quiere lograr un sabor más ácido, se le puede incorporar más vinagre.
  • Una vez terminado, guardar la receta a la heladera y dejar que se integren bien todos los ingredientes antes de consumir.

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