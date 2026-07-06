Cómo hacer chimichurri en simples pasos: la receta casera con pocos ingredientes

El chimichurri es una preparación casera que sobresale en la mesa con un sabor delicioso y se luce con un perfume que va en sintonía con muchos platos. El paso a paso de la receta es súper sencillo y lo mejor que tiene, es que lleva ingredientes que uno tiene en casa.
Este aliño especial se hace con una receta que todo el mundo la puede hacer por su sencillez y es especial para degustarlo cuando la preparación a condimentar, se ha hecho al fuego o a la parrilla.
Esta receta es una inmejorable oportunidad para las personas que aman las comidas bien sazonadas. Además. este chimichurri dura muchos días en la heladera y queda muy bien en muchas comidas, como por ejemplo:
- Carnes hechas en el horno o en la parrilla
- Pizzas en todas sus variedades
- Guisos
- Tacos
- Ensaladas
- Panes y tostadas
Cada uno puede elaborar este rico chimichurri casero, con la elección de los ingredientes que uno quiera, aunque los utilizados en esta receta, lo hace único:
Receta de chimichurri casero, ingredientes
Ingredientes
- 2 cucharadas de orégano
- 1 cucharada de ají molido
- 1 cucharada de pimentón
- 3 dientes de ajo
- 1 puñado de perejil
- Aceite de girasol
- Sal
- Pimienta
- Vinagre de vino
Receta de chimichurri casero, paso a paso
- Lo primero que se hace es pelar los dientes de ajo, retirarles el germen verde y picar bien finito.
- En un bol donde se guardará el chimichurri, poner el aceite de girasol (dos partes) y el vinagre (una parte).
- Incorporar a estos líquidos estos ingredientes: ajo picado, ají molido, orégano, perejil, pimentón, pimienta y sal.
- Mezclar bien todos los ingredientes hasta que suelten sus olores.
- Si uno prefiere un chimichurri más picante, solamente hay que agregarle más ají molido y pimentón, como así también si se quiere lograr un sabor más ácido, se le puede incorporar más vinagre.
- Una vez terminado, guardar la receta a la heladera y dejar que se integren bien todos los ingredientes antes de consumir.