Dentro del feng shui todo tiene un significado. Los animales que te visitan, las mascotas que llegan al hogar, las decoraciones y hasta el lugar que eliges también significan algo. En este sentido, la lámpara de sal tiene beneficios que pocos saben aprovechar; por eso te contamos qué hacer para que realmente mejore la calidad del aire en tu casa.
Quizá el nombre es difícil de distinguir, pero seguramente has visto ese tipo de lámparas. Específicamente, la de sal, de color rosado, esconde entre sus luces y formas una conexión única con la abundancia y las energías. Te contamos cuáles son los beneficios de tener una en casa y cómo hay que hacer para que tenga el efecto deseado en el ambiente.
Lámpara de sal: cómo usarla para que mejore el aire y el ambiente de tu casa
Todos los elementos decorativos que tengas dentro de tu casa pueden tener un objetivo en particular. La lámpara de sal, por ejemplo, tiene beneficios, pero su presencia va mucho más allá de lo que todos creen.
Las lámparas de sal son piedras naturales de color rosado que tienen su origen en el Himalaya y por dentro llevan una vela natural o un foco para hacer luz. Al encenderse, emite una luz rosada que, con las propiedades de la sal, crea un efecto único.
Además de su atractivo visual, tienen buenos beneficios para nuestra salud. Principalmente, se cree que tienen un poder de ionización negativa del aire, que es positivo para nosotros y a su vez aporta energías positivas a cada parte de la casa.
Entre otros de sus beneficios se encuentra:
- Las lámparas de sal limpian y desodorizan el aire.
- Son capaces de eliminar partículas de sustancias como el polvo y el moho que circulan por el aire, ayudando a los pulmones.
- La sal puede “atrapar” las partículas y expulsar iones negativos para neutralizar la radiación electromagnética.
- Ayuda a dormir mejor.
- Su luz tenue anaranjada es muy favorable para la relajación y para la concentración.
Para que todos estos beneficios ocurran, tendrás que tener la lámpara encendida al menos 12 horas y colocarla en un lugar que le guste, tal como la esquina sudeste de casa, la sala de estar, el recibidor o la entrada principal a la casa.