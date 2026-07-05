Lámpara de sal: cómo usarla para que mejore el aire y el ambiente de tu casa

Las lámparas de sal son piedras naturales de color rosado que tienen su origen en el Himalaya y por dentro llevan una vela natural o un foco para hacer luz. Al encenderse, emite una luz rosada que, con las propiedades de la sal, crea un efecto único.

Además de su atractivo visual, tienen buenos beneficios para nuestra salud. Principalmente, se cree que tienen un poder de ionización negativa del aire, que es positivo para nosotros y a su vez aporta energías positivas a cada parte de la casa.

Entre otros de sus beneficios se encuentra:

Se atribuyen las lámparas de sal con el poder de ionización negativa del aire.

Las lámparas de sal limpian y desodorizan el aire.

limpian y desodorizan el aire. Son capaces de eliminar partículas de sustancias como el polvo y el moho que circulan por el aire, ayudando a los pulmones.

La sal puede “atrapar” las partículas y expulsar iones negativos para neutralizar la radiación electromagnética.

Ayuda a dormir mejor.

Su luz tenue anaranjada es muy favorable para la relajación y para la concentración.

Para que todos estos beneficios ocurran, tendrás que tener la lámpara encendida al menos 12 horas y colocarla en un lugar que le guste, tal como la esquina sudeste de casa, la sala de estar, el recibidor o la entrada principal a la casa.