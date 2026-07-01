Dentro del universo del feng shui todo tiene un significado. Los animales que te visitan, las mascotas que llegan al hogar, las decoraciones y, sin duda, el color en que las eligas también significan algo. En este sentido, la lámpara de sal tiene muchísimos beneficios y significados que pocos conocen o saben aprovechar dependiendo su color.
Lámpara de sal: qué color usar para atraer abundancia al hogar y cuál es mejor
El feng shui sugiere cuál es el color de lámpara que hay que usar para que la fortuna y las buenas energías encunetren el camino a tu hogar
Seguramente has visto ese tipo de lámparas. Específicamente, la de sal que entre sus diferentes colores esconde una conexión única con la abundancia. Te contamos cuáles son los beneficios de tener una en casa y qué color debes elegir para que esa abundancia llegue, haga efecto y no se escape.
Lámpara de sal: qué color usar para atraer abundancia al hogar
Todos los elementos decorativos que tengas dentro de tu casa pueden tener un objetivo en particular. La lámpara de sal, por ejemplo, tiene beneficios, pero su presencia va mucho más allá de lo que todos creen. Su potencial energético debe aprovecharse dependiendo su color.
En este sentido la sal de himalaya existe en forma de cristales de color rojo claro, cristales de sal rosa y cristales de sal blanca, aunque si se trata de otros colores podría indicar que la lámpara no es auténtica. ¿Cuáles son los beneficios de cada uno?
Lámpara de sal blanca: cuando la lámpara es de este color se debe por una variación rara de la sal de roca natural. Esta simboliza la pureza, el amor, la claridad y la paz, además generan iones negativos para limpiar el aire.
Esos iones pueden limpiar el polvo del aire, la caspa y los iones positivos dañinos presentes en el ambiente aliviando también los síntomas de alergias, problemas respiratorios, dolor de cabeza, migraña e incluso muchas afecciones de la piel.
Lámpara de sal roja: su color rojo proviene del alto contenido de hierro y por los minerales, el calcio, el magnesio, el zinc y el yodo natural, entre otros. Estas ayudan a purificar el aire de las malas energías como la envidia y contrarrestan las vibraciones electrónicas de tu hogar.
Lámpara de sal rosa: es la más común que hay. De acuerdo con el feng shui transmite un aura relajante, limpian el aire, promueven un sueño reparador y reducen los problemas respiratorios.