Lámpara de sal: qué color usar para atraer abundancia al hogar y cuál es mejor

En este sentido la sal de himalaya existe en forma de cristales de color rojo claro, cristales de sal rosa y cristales de sal blanca, aunque si se trata de otros colores podría indicar que la lámpara no es auténtica. ¿Cuáles son los beneficios de cada uno?

Lámpara de sal blanca: cuando la lámpara es de este color se debe por una variación rara de la sal de roca natural. Esta simboliza la pureza, el amor, la claridad y la paz, además generan iones negativos para limpiar el aire.

Esos iones pueden limpiar el polvo del aire, la caspa y los iones positivos dañinos presentes en el ambiente aliviando también los síntomas de alergias, problemas respiratorios, dolor de cabeza, migraña e incluso muchas afecciones de la piel.

Puedes dejar la lámpara de sal encendida todo el día, lo ideal son al menos 16 horas diarias.

Lámpara de sal roja: su color rojo proviene del alto contenido de hierro y por los minerales, el calcio, el magnesio, el zinc y el yodo natural, entre otros. Estas ayudan a purificar el aire de las malas energías como la envidia y contrarrestan las vibraciones electrónicas de tu hogar.

Lámpara de sal rosa: es la más común que hay. De acuerdo con el feng shui transmite un aura relajante, limpian el aire, promueven un sueño reparador y reducen los problemas respiratorios.