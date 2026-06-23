Lámpara de sal: sus beneficios energéticos y de abundancia se activan solo en esta parte de la casa

Dentro del universo del feng shui todo tiene un significado. Los animales que te visitan, las mascotas que llegan al hogar, las decoraciones y, sin duda, el lugar que les designas también significan algo. En este sentido, la lámpara de sal tiene muchísimos beneficios y significados que pocos conocen o saben aprovechar.
Quizá el nombre es difícil de distinguir, pero seguramente has visto ese tipo de lámparas. Específicamente la de sal, de color rosado, esconde entre sus luces y formas una conexión única con la abundancia. Te contamos cuáles son los beneficios de tener una en casa y a dónde debe ubicarse para que sus propiedades hagan un efecto especial.
Lámpara de sal: en qué parte de la casa ubicarla para activar la abundancia de salud, según el feng shui
Todos los elementos decorativos que tengas dentro de tu casa pueden tener un objetivo en particular. La lámpara de sal, por ejemplo, tiene beneficios, pero su presencia va mucho más allá de lo que todos creen. Su potencial energético debe aprovecharse usándolo en los lugares que la abundancia lo requiera.
En este sentido, el lugar ideal es la habitación donde uno duerme. Si bien muchas personas compran la lámpara de sal solo por su fachada y apariencia, estas ofrecen beneficios para la salud de quienes duermen cerca, ya que expulsan los iones negativos y cambian la carga energética.
Además, mejoran la calidad del aire de circulación, ideal para personas que sufren alergias, asma o enfermedad respiratoria. Por último, la lámpara de sal es perfecta para ayudar al estado de ánimo porque ayudan a la circulación del cerebro, la producción de serotonina y la sustancia química que contiene está relacionada directamente con el ánimo de la persona.
Propiedades de la lámpara de sal
- Emiten iones negativas, pero saludables cuando se calientan.
- Purifican espacios, objetos, el medio ambiente y el cuerpo.
- La sal tiene propiedades que extraen y absorben las energías negativas y permiten intercambiarlas con energía positiva donde más se necesite.
- La sal es un remedio antiguo para liberar la energía estancada.
- Tienen efectos relajantes.
- Garantiza un ambiente tranquilo, sereno, armónico y embellecido.
- Potencia la sensación de bienestar y prosperidad.