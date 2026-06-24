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Cómo son las nuevas casas del IPV para la clase media: cómo inscribirse para obtener una de las viviendas

El IPV lanzó un nuevo plan de viviendas y definió detalles de cómo deben ser las casas, los requisitos y el modo de inscripción

Daniel Calivares
Por Daniel Calivares [email protected]
Cómo son las casas que el IPV tiene diseñadas para el nuevo plan de viviendas

Cómo son las casas que el IPV tiene diseñadas para el nuevo plan de viviendas

Dejar de pagar el alquiler o de vivir en la casa de un familiar es el sueño de muchas familias que ven en el Instituto Provincial de Vivienda (IPV) su esperanza de tener un techo propio y de pagar una cuota inferior a la que exigen los bancos con sus créditos hipotecarios.

No se trata solamente de sectores menos favorecidos. En los últimos años, la clase media fue el sector más castigado por las políticas económicas y de vivienda, por ello, a muchos les hace ilusión el nuevo plan de viviendas del IPV destinado a esta franja y que tiene como objetivo la construcción y entrega de 350 viviendas en la parte inicial del programa.

Las nuevas casas del IPV estar&aacute;n en barrios que albergar&aacute;n de 5 a 30 propiedades.

Las nuevas casas del IPV estarán en barrios que albergarán de 5 a 30 propiedades.

Cómo son las casas del IPV para la clase media

Según lo dispuesto por el IPV, si bien la construcción de casas dependerá de cada uno de los desarrolladores aprobados, estas deberán tener un mínimo de 60 metros cubiertos. La idea es que posean dos dormitorios y un living comedor, además del baño y el jardín.

Todas estas viviendas deberán estar ubicadas en terrenos con servicios y el material usado para su construcción dependerá de las empresas que las construyan. Como también se exige eficiencia energética, lo más probable es que posean paneles solares y cada barrio nuevo tendrá entre 5 y 30 casas, aunque aún falta determinar en dónde estará ubicado cada uno de estos.

Cada casa del nuevo plan de viviendas deber&aacute; tener 60 metros cuadrados de superficie ocupada.

Cada casa del nuevo plan de viviendas deberá tener 60 metros cuadrados de superficie ocupada.

Cómo inscribirse al plan del IPV: los requisitos

Si bien, aún no está abierta la inscripción para este plan de viviendas, esta se podrá hacer a través del sitio web del IPV. No obstante, se sabe que algunos de los requisitos principales es que el grupo familiar o la persona que vaya a inscribirse debe asegurar un ingreso de 5 salarios mínimos, que equivale a casi $1.800.000 en junio. Además, no debe poseer ninguna otra propiedad, ni haber sido adjudicatarios del Instituto Provincial de Vivienda en el pasado.

Vale recordar que el IPV también tiene otro plan de viviendas activo y con inscripción abierta, que es el Construyo Mi Casa, destinado a personas que ya cuenten con terreno y que necesiten fondos para construir su vivienda. Con este plan, cientos de familias ya han podido levantar su techo propio.

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