Cómo son las nuevas casas del IPV para la clase media: cómo inscribirse para obtener una de las viviendas

Todas estas viviendas deberán estar ubicadas en terrenos con servicios y el material usado para su construcción dependerá de las empresas que las construyan. Como también se exige eficiencia energética, lo más probable es que posean paneles solares y cada barrio nuevo tendrá entre 5 y 30 casas, aunque aún falta determinar en dónde estará ubicado cada uno de estos.

Cada casa del nuevo plan de viviendas deberá tener 60 metros cuadrados de superficie ocupada.

Cómo inscribirse al plan del IPV: los requisitos

Si bien, aún no está abierta la inscripción para este plan de viviendas, esta se podrá hacer a través del sitio web del IPV. No obstante, se sabe que algunos de los requisitos principales es que el grupo familiar o la persona que vaya a inscribirse debe asegurar un ingreso de 5 salarios mínimos, que equivale a casi $1.800.000 en junio. Además, no debe poseer ninguna otra propiedad, ni haber sido adjudicatarios del Instituto Provincial de Vivienda en el pasado.

Vale recordar que el IPV también tiene otro plan de viviendas activo y con inscripción abierta, que es el Construyo Mi Casa, destinado a personas que ya cuenten con terreno y que necesiten fondos para construir su vivienda. Con este plan, cientos de familias ya han podido levantar su techo propio.