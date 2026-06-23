La nueva rectora de la UNCuyo llamó a una etapa de diálogo tras derrotar al radical Fidel

Ana Sisti, la electa vicerrectora festeja con la militancia.

Fidel llamó a Adriana García para reconocer la derrota del radicalismo en la UNCuyo

Según relató, fue el propio Fidel quien se comunicó para felicitarla por el resultado electoral y ponerse a disposición para colaborar durante el traspaso de mando.

"Me llamó para felicitarme y decirme que se ponía a disposición para lo que necesitáramos en este momento", señaló García.

La exdecana de la Facultad de Filosofía y Letras remarcó que la nueva etapa estará marcada por el diálogo y la construcción de consensos dentro de la universidad.

En ese sentido, anticipó que durante los primeros meses convocará a mesas de trabajo en las distintas unidades académicas y promoverá encuentros con docentes para definir las prioridades de la gestión.

"Necesitamos reunir a los docentes en cada unidad académica y hacer honor a lo que hemos planteado, que es el encuentro plural", sostuvo.

García también confirmó que todavía no definió quiénes ocuparán las secretarías del Rectorado y explicó que esas decisiones se tomarán en conjunto con las facultades y otros sectores de la comunidad universitaria.

"No tenemos ninguna persona designada en ninguna secretaría. Eso lo vamos a decidir en este transcurso y lo vamos a hacer en forma conjunta con las unidades académicas", indicó.

Para la rectora electa, el resultado de la elección refleja el cierre de una etapa dentro de la UNCuyo luego de más de una década de conducción de Interclaustro.

"Estaba marcado que era un fin de ciclo. Si estamos en una democracia universitaria, tenía que venir la alternancia", afirmó.

Festejos en el búnker peronista.

Respecto a la situación institucional y presupuestaria que atraviesan las universidades nacionales, García señaló que los desafíos deberán afrontarse de manera colectiva y adelantó que buscará fortalecer los espacios de participación.

Entre las medidas que pretende impulsar mencionó una convocatoria a la Asamblea Universitaria y una mayor participación de los distintos sectores que integran la UNCuyo.

"Vamos a trabajar con los consejos, con el Consejo Superior y vamos a llamar a una Asamblea Universitaria", adelantó.

Además, ratificó una de las principales promesas de campaña: avanzar hacia la ciudadanía universitaria para ampliar la participación de los colegios, organismos artísticos, espacios deportivos y otros sectores vinculados a la universidad.

"Eso es lo que hemos prometido y lo vamos a cumplir", concluyó.