Ahorró durante 9 años para su casa y terminó levantándola con 7.5 toneladas de plástico reciclado

Durante nueve años, Cindy Mora ahorró cada peso con la esperanza de comprar un terreno y construir la casa donde imaginaba criar a su hijo. Logró adquirir el lote en Alajuelita, cerca de San José, Costa Rica
Sin embargo, el aumento de los costos de construcción hizo que su sueño pareciera inalcanzable. Todo cambió cuando un proyecto impulsado por organizaciones sociales, empresas y decenas de voluntarios convirtió toneladas de plástico reciclado en el hogar que tanto esperaba.
Compró un terreno tras nueve años de ahorro y una organización le construyó su casa con plástico
La iniciativa permitió levantar la vivienda mediante un innovador sistema de bloques fabricados con residuos plásticos. Detrás de la obra estuvieron organizaciones como Hábitat para la Humanidad, Procter & Gamble, Urbarium y Ekojunto, que aportaron materiales, recursos y coordinaron a los voluntarios que dedicaron más de 800 horas de trabajo para completar la construcción.
La casa fue edificada en el mismo terreno que Cindy había comprado tras casi una década de esfuerzo. Gracias a ello, la familia pudo permanecer en su comunidad y acceder finalmente a una vivienda digna sin abandonar el entorno donde había construido su vida.
Solo había podido comprar el terreno: una organización convirtió 7.5 toneladas de plástico en su casa
Para levantar las paredes se utilizaron 850 bloques Bliqueplas, elaborados con alrededor de 7.5 toneladas de plástico reciclado. Los materiales provenían de botellas, bolsas, envases, empaques y otros residuos que, tras un proceso de transformación, se convirtieron en piezas ensamblables aptas para la construcción.
Aunque los muros contienen plástico reciclado, la vivienda cuenta con cimientos, techo, instalaciones eléctricas, tuberías, puertas, ventanas y acabados tradicionales, lo que garantiza su resistencia, estabilidad y seguridad. Desde el exterior, el inmueble luce igual que cualquier casa convencional, ya que los bloques fueron recubiertos con revoque y pintura.
En pocas palabras
- Cindy Mora: Ahorró 9 años y construyó su casa con 7.5 toneladas de plástico reciclado.
- Innovación: Se utilizaron 850 bloques Bliqueplas, fabricados con residuos plásticos reciclados.
- Colaboración: Organizaciones sociales y empresas apoyaron el proyecto de vivienda con materiales y voluntarios.