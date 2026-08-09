Ahorró durante 9 años para su casa y terminó levantándola con 7.5 toneladas de plástico reciclado

La casa fue edificada en el mismo terreno que Cindy había comprado tras casi una década de esfuerzo. Gracias a ello, la familia pudo permanecer en su comunidad y acceder finalmente a una vivienda digna sin abandonar el entorno donde había construido su vida.

Solo había podido comprar el terreno: una organización convirtió 7.5 toneladas de plástico en su casa

Para levantar las paredes se utilizaron 850 bloques Bliqueplas, elaborados con alrededor de 7.5 toneladas de plástico reciclado. Los materiales provenían de botellas, bolsas, envases, empaques y otros residuos que, tras un proceso de transformación, se convirtieron en piezas ensamblables aptas para la construcción.

Aunque los muros contienen plástico reciclado, la vivienda cuenta con cimientos, techo, instalaciones eléctricas, tuberías, puertas, ventanas y acabados tradicionales, lo que garantiza su resistencia, estabilidad y seguridad. Desde el exterior, el inmueble luce igual que cualquier casa convencional, ya que los bloques fueron recubiertos con revoque y pintura.