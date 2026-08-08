Reconstruyen la mecánica del choque en el Acceso Este que dejó un muerto y 2 niños heridos

Sobre la velocidad a la que circulaban los vehículos al momento del impacto, las fuentes evitaron dar una cifra concreta, aunque coincidieron en que la dinámica del siniestro —el hecho de que un auto haya volcado y caído desde el puente— es indicativa de que el golpe se produjo a alta velocidad.

En este momento se están analizando las cámaras de seguridad del lugar, donde todo parece inferir que la Jeep iba a alta velocidad para provocar semenjante trayectoria al otro vehículo interviniente.

El estado de los menores

En el vehículo viajaban también dos niños, que fueron trasladados al Hospital Notti y permanecen internados. Uno ingresó a quirófano esta tarde y su pronóstico es reservado.

La causa judicial

La identidad de la víctima fatal todavía no fue difundida: según indicaron desde la fiscalía, se aguarda a que las pericias de Policía Científica confirmen los datos antes de trascenderla públicamente. Sí se pudo establecer que la familia sería oriunda de una localidad del interior mendocino.

El conductor del Jeep continúa a disposición de la Justicia por directiva del ayudante fiscal a cargo de la causa, mientras avanzan las tareas periciales para determinar responsabilidades. En el lugar, equipos de Vialidad Nacional y municipal trabajaban aún horas después del siniestro para liberar completamente la calzada, en un tramo del acceso que, remarcaron las fuentes consultadas, fue diseñado justamente para prevenir este tipo de accidentes.