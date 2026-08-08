Nueva información surgida de fuentes del caso permitieron reconstruir cómo se produjo el fatal accidente de este sábado al mediodía en el Acceso Este de Mendoza, en el que dos camionetas cayeron de un puente. Según se pudo establecer, un Jeep impactó por la parte trasera a una Nissan Kicks blanca que circulaba por la trocha del medio del puente sobre calle Alberdi. Las causas exactas de ese impacto inicial todavía se están investigando. Se supo que la familia, que perdió al jefe de hogar en la tragedia, es oriunda de Guaymallén.
Reconstruyen la mecánica del choque en el Acceso Este que dejó un muerto y 2 niños heridos
Se cree que el Jeep impactó por detrás a una Nissan que circulaba por el Acceso Este, la hizo perder el control y ambos cayeron desde el puente
Cómo se desarrolló la secuencia
De acuerdo con el relato de las fuentes consultadas, tanto de la Policía como de la comuna de Guaymallén, el golpe le hizo perder el control del vehículo al conductor de la Nissan, que arrastró y derrapó una distancia considerable sobre la calzada antes de precipitarse al vacío. La camioneta blanca cayó volcada, dando vueltas sobre sí misma, mientras que el Jeep golpeó primero con la parte trasera y luego se lateralizó, aunque terminó su recorrido en posición normal. Su conductor está aprehendido.
El conductor del Jeep no sufrió lesiones de consideración y, por esa razón, no fue trasladado a ningún centro de salud, aunque quedó a disposición de la fiscalía interviniente. En cambio, la persona fallecida es quien conducía la Nissan Kicks.
Sobre la velocidad a la que circulaban los vehículos al momento del impacto, las fuentes evitaron dar una cifra concreta, aunque coincidieron en que la dinámica del siniestro —el hecho de que un auto haya volcado y caído desde el puente— es indicativa de que el golpe se produjo a alta velocidad.
En este momento se están analizando las cámaras de seguridad del lugar, donde todo parece inferir que la Jeep iba a alta velocidad para provocar semenjante trayectoria al otro vehículo interviniente.
El estado de los menores
En el vehículo viajaban también dos niños, que fueron trasladados al Hospital Notti y permanecen internados. Uno ingresó a quirófano esta tarde y su pronóstico es reservado.
La causa judicial
La identidad de la víctima fatal todavía no fue difundida: según indicaron desde la fiscalía, se aguarda a que las pericias de Policía Científica confirmen los datos antes de trascenderla públicamente. Sí se pudo establecer que la familia sería oriunda de una localidad del interior mendocino.
El conductor del Jeep continúa a disposición de la Justicia por directiva del ayudante fiscal a cargo de la causa, mientras avanzan las tareas periciales para determinar responsabilidades. En el lugar, equipos de Vialidad Nacional y municipal trabajaban aún horas después del siniestro para liberar completamente la calzada, en un tramo del acceso que, remarcaron las fuentes consultadas, fue diseñado justamente para prevenir este tipo de accidentes.
En pocas palabras
- Fatal Accidente: Dos camionetas cayeron de un puente en el Acceso Este de Mendoza, resultando en un muerto y dos heridos.
- Causa Reconstruida: Un Jeep impactó a una Nissan Kicks por detrás, provocando que esta última perdiera el control y cayera al vacío.
- Estado de los Menores: Dos niños que viajaban en la Nissan se encuentran internados en el Hospital Notti; uno de ellos con pronóstico reservado.