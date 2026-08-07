Obras en el Acceso Este: desmontarán una pasarela dañada frente al Mercado Cooperativo

Las obras en el Acceso Este comenzarán a las 8 del sábado y el desvío se mantendrá durante toda la mañana. Imagen ilustrativa. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

Cómo será el operativo en el Acceso Este

La empresa PREAR realizará el desmonte técnico de la viga principal, el descanso y la columna de sostén afectada. Una vez retirados, los elementos serán trasladados a un taller para continuar con los trabajos correspondientes.

Por el despliegue de maquinaria sobre la calzada, quienes circulen desde el este hacia el oeste deberán utilizar obligatoriamente la colectora durante el desarrollo del operativo.

El ingreso a la colectora se realizará antes de calle Elpidio González, aproximadamente 700 metros antes, y los vehículos podrán retomar la calzada principal antes del cruce con calle Tirasso.

Desde la organización del operativo se diagramó una logística de asistencia preventiva para reducir las demoras y mantener la mayor fluidez posible en uno de los corredores de mayor circulación del departamento.

Las autoridades recomendaron a quienes deban transitar por el Acceso Este durante la mañana del sábado prestar atención a la señalización y respetar las indicaciones del personal afectado al operativo.