Las obras en el Acceso Este tendrán este sábado un nuevo operativo en Guaymallén. Desde las 8.30, la empresa PREAR desmontará la pasarela peatonal frente al Mercado Cooperativo de frutas y verduras que sufrió daños.
Obras en el Acceso Este: desmontarán una pasarela dañada frente al Mercado Cooperativo
Las tareas en el Acceso Este comenzarán este sábado a las 8.30 y obligarán a desviar el tránsito hacia la colectora durante toda la mañana
La obra requerirá el despliegue de maquinaria pesada sobre la calzada principal de la Ruta Provincial 22, en el sentido oeste. Por este motivo, se implementarán restricciones temporales en el tránsito mientras se desarrollen los trabajos.
La intervención forma parte de las tareas destinadas a restituir la seguridad de la infraestructura vial en la zona. El operativo se extenderá durante toda la mañana del sábado y demandará una importante logística para retirar la estructura afectada.
Cómo será el operativo en el Acceso Este
La empresa PREAR realizará el desmonte técnico de la viga principal, el descanso y la columna de sostén afectada. Una vez retirados, los elementos serán trasladados a un taller para continuar con los trabajos correspondientes.
Por el despliegue de maquinaria sobre la calzada, quienes circulen desde el este hacia el oeste deberán utilizar obligatoriamente la colectora durante el desarrollo del operativo.
El ingreso a la colectora se realizará antes de calle Elpidio González, aproximadamente 700 metros antes, y los vehículos podrán retomar la calzada principal antes del cruce con calle Tirasso.
Desde la organización del operativo se diagramó una logística de asistencia preventiva para reducir las demoras y mantener la mayor fluidez posible en uno de los corredores de mayor circulación del departamento.
Las autoridades recomendaron a quienes deban transitar por el Acceso Este durante la mañana del sábado prestar atención a la señalización y respetar las indicaciones del personal afectado al operativo.
En pocas palabras
- Obras en Acceso Este: desmontarán una pasarela dañada frente al Mercado Cooperativo este sábado.
- Desvío de Tránsito: el operativo obligará a desviar el tránsito hacia la colectora durante toda la mañana.
- Seguridad Vial: las tareas buscan restituir la seguridad de la infraestructura vial en la zona.