Un juez de Estados Unidos condena a Meta a pagar 567 millones en un fondo para seguridad infantil

El fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, celebró la decisión como “una victoria para todos los padres preocupados por lo que las redes sociales les están haciendo a sus hijos”.

El dinero se destinará a un fondo para la salud mental de jóvenes afectados por el uso de redes sociales. Francia vetó el acceso a redes sociales para menores de 15 años, siendo pionero en la Unión Europea. Foto: archivo Diario UNO

El fallo ordena a Meta:

Establecer límites temporales para usuarios jóvenes.

Aplicar restricciones a las notificaciones.

Mejorar la verificación de denuncias de abusos de menores.

Implementar medidas para reducir riesgos asociados al uso prolongado.

La sentencia llega después de que, en una fase preliminar del mismo caso, otro juzgado condenara a Meta a pagar 375 millones de dólares por violar leyes de protección infantil y confundir a los usuarios sobre la seguridad de Facebook e Instagram.

Ese fallo señalaba que la compañía no había informado adecuadamente sobre los riesgos que enfrentan los menores al usar sus plataformas.

Avalancha de demandas en Estados Unidos

Meta enfrenta una creciente presión judicial en Estados Unidos, donde colectivos, escuelas y estados han presentado demandas por el impacto de las redes sociales en la salud mental de los jóvenes.

Las acusaciones apuntan a:

Modelos de negocio basados en la adición a la interacción.

Algoritmos que fomentan el uso compulsivo.

Falta de controles adecuados para menores.

Insuficiente respuesta ante denuncias de abuso o contenido dañino.

La industria tecnológica en general está bajo escrutinio por el modelo que impulsó su crecimiento durante años.

Un fallo que podría marcar precedentes

La creación de un fondo de reparación y la imposición de límites operativos a Meta podrían influir en futuras decisiones judiciales y regulatorias en Estados Unidos. El caso abre la puerta a nuevas exigencias para las plataformas digitales en materia de seguridad infantil y transparencia.

La condena contra Meta refleja la creciente preocupación en Estados Unidos por el impacto de las redes sociales en la salud mental de los jóvenes. El fallo no solo impone una sanción millonaria, sino que obliga a la compañía a modificar prácticas clave, marcando un posible precedente para la regulación digital.