Inicio Sociedad Meta
Polémica en redes sociales

Condenaron a Meta a pagar una millonaria cifra por afectar la salud mental de menores

Un tribunal de EE.UU. dictaminó la multimillonaria sanción contra la empresa de Mark Zuckerberg y le impuso severas restricciones de uso en Facebook e Instagram

Renata Manuchi
Por Renata Manuchi [email protected]
La Justicia determinó que Meta causó una molestia pública y afectó la salud mental de los jóvenes.
La Justicia determinó que Meta causó una "molestia pública" y afectó la salud mental de los jóvenes.

Un tribunal del estado de Nuevo México ordenó a Meta pagar US$567 millones de dólares en concepto de indemnización por los daños causados a los jóvenes a través de sus plataformas. Según consideró el juez del caso, la empresa matriz de Instagram y Facebook creó una "molestia pública" y puso en riesgo la salud mental de los usuarios menores de edad.

El fallo forma parte de la segunda fase de un proceso judicial que la firma venía perdiendo. En una instancia previa, un jurado le había impuesto una sanción de US$375 millones de dólares tras determinar que había infringido la ley estatal de protección al consumidor al tergiversar las verdaderas condiciones de seguridad de sus redes sociales.

Un juez de Nuevo México impuso la sanción económica a la empresa matriz de Facebook e Instagram.

Un juez de Nuevo México impuso la sanción económica a la empresa matriz de Facebook e Instagram.

Límites de uso y controles a la inteligencia artificial

Además de la sanción económica, la Justicia dictaminó la implementación obligatoria de una serie de medidas de seguridad para proteger a los adolescentes dentro de los entornos digitales:

  • Límites mensuales de tiempo de uso en Facebook e Instagram.
  • Restricciones horarias y de frecuencia en el envío de notificaciones.
  • Controles más estrictos sobre la interacción y el contacto de adultos con menores.
  • Salvaguardias específicas para el uso de chatbots de inteligencia artificial.
  • Revisión reforzada e inmediata ante denuncias de abuso sexual infantil.

"La decisión de hoy es una victoria para todos los padres que se han preocupado por lo que las redes sociales hacen a sus hijos y para todos los niños que merecen crecer en un entorno en línea más seguro", declaró el fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez.

El fallo judicial exige fijar topes de uso mensual en redes sociales y frenar notificaciones a menores.

El fallo judicial exige fijar topes de uso mensual en redes sociales y frenar notificaciones a menores.

La respuesta del gigante tecnológico

Tras conocerse la sentencia, desde Meta confirmaron que recurrirán a instancias superiores. "Seguimos confiando en nuestra trayectoria de protección de los adolescentes en línea y continuaremos defendiéndonos frente a acusaciones que tergiversan los hechos", sostuvo un portavoz de la compañía en un comunicado oficial.

En pocas palabras

  • Meta: multimillonaria sanción de US$567 millones por dañar la salud mental de menores.
  • Fallo judicial: incluye límites de uso en Facebook e Instagram y controles de IA.
  • Meta apelará: la empresa tecnológica recurrirá la sentencia y defiende sus políticas de protección.
Resumen generado por Thinkindot AI

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar