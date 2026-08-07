Condenaron a Meta a pagar una millonaria cifra por afectar la salud mental de menores

El fallo forma parte de la segunda fase de un proceso judicial que la firma venía perdiendo. En una instancia previa, un jurado le había impuesto una sanción de US$375 millones de dólares tras determinar que había infringido la ley estatal de protección al consumidor al tergiversar las verdaderas condiciones de seguridad de sus redes sociales.

Un juez de Nuevo México impuso la sanción económica a la empresa matriz de Facebook e Instagram.

Límites de uso y controles a la inteligencia artificial

Además de la sanción económica, la Justicia dictaminó la implementación obligatoria de una serie de medidas de seguridad para proteger a los adolescentes dentro de los entornos digitales: