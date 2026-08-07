Condenaron a Meta a pagar una millonaria cifra por afectar la salud mental de menores

Un tribunal del estado de Nuevo México ordenó a Meta pagar US$567 millones de dólares en concepto de indemnización por los daños causados a los jóvenes a través de sus plataformas. Según consideró el juez del caso, la empresa matriz de Instagram y Facebook creó una "molestia pública" y puso en riesgo la salud mental de los usuarios menores de edad.
El fallo forma parte de la segunda fase de un proceso judicial que la firma venía perdiendo. En una instancia previa, un jurado le había impuesto una sanción de US$375 millones de dólares tras determinar que había infringido la ley estatal de protección al consumidor al tergiversar las verdaderas condiciones de seguridad de sus redes sociales.
Límites de uso y controles a la inteligencia artificial
Además de la sanción económica, la Justicia dictaminó la implementación obligatoria de una serie de medidas de seguridad para proteger a los adolescentes dentro de los entornos digitales:
- Límites mensuales de tiempo de uso en Facebook e Instagram.
- Restricciones horarias y de frecuencia en el envío de notificaciones.
- Controles más estrictos sobre la interacción y el contacto de adultos con menores.
- Salvaguardias específicas para el uso de chatbots de inteligencia artificial.
- Revisión reforzada e inmediata ante denuncias de abuso sexual infantil.
"La decisión de hoy es una victoria para todos los padres que se han preocupado por lo que las redes sociales hacen a sus hijos y para todos los niños que merecen crecer en un entorno en línea más seguro", declaró el fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez.
La respuesta del gigante tecnológico
Tras conocerse la sentencia, desde Meta confirmaron que recurrirán a instancias superiores. "Seguimos confiando en nuestra trayectoria de protección de los adolescentes en línea y continuaremos defendiéndonos frente a acusaciones que tergiversan los hechos", sostuvo un portavoz de la compañía en un comunicado oficial.
En pocas palabras
- Meta: multimillonaria sanción de US$567 millones por dañar la salud mental de menores.
- Fallo judicial: incluye límites de uso en Facebook e Instagram y controles de IA.
- Meta apelará: la empresa tecnológica recurrirá la sentencia y defiende sus políticas de protección.