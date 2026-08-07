Estudio aisló a 12 personas en la Antártida para investigar cómo sería vivir en Marte

Las misiones prolongadas encierran a los tripulantes bajo condiciones muy severas. Para comprender las consecuencias de tales rutinas, un estudio internacional evaluó una convivencia de diez meses en la Antártida. La prueba sucedió en la base Concordia durante los meses del oscuro invierno polar.
El complejo habitacional funciona aislado del resto del mundo. Las temperaturas descendieron hasta los ochenta grados bajo cero. Las características del lugar simulan a la perfección los desafíos propios de los futuros viajes espaciales hacia destinos hostiles como Marte.
Desarrollo del estudio
Doce personas protagonizaron el proyecto completando cuestionarios en cuatro etapas del proceso. Los voluntarios portaron dispositivos tecnológicos para registrar la cercanía física entre compañeros de forma automática. De esa manera, la ciencia espacial obtuvo datos exactos sobre cada interacción humana.
Los registros demostraron múltiples cambios en la confianza grupal. Los especialistas descubrieron una dinámica sorpresiva. Pasar demasiado tiempo cerca de otras personas multiplicó los conflictos interpersonales. Además, los individuos con contacto social permanente reportaron un desempeño laboral deficiente.
Presiones por falta de privacidad
El encierro ininterrumpido sin opciones de soledad genera tensiones considerables. Jan Schmutz, líder del trabajo junto a Andrea Cantisani, explicó el fenómeno. "En equipos pequeños bajo condiciones extremas, más contacto no equivale automáticamente a apoyo social, en realidad puede aumentar las tensiones", advirtió el investigador. Los aparatos también mostraron una división gradual del conjunto principal hacia facciones vinculadas por nacionalidad.
Los investigadores aclararon que los hallazgos solo marcan correlaciones. Schmutz destacó una lección fundamental para planificar el mañana: "Los resultados muestran cuán importante resulta identificar dinámicas sociales de forma temprana para proporcionar un apoyo específico a los equipos".
En pocas palabras
- Estudio en Antártida: 12 personas simularon vivir en Marte durante 10 meses.
- Aislamiento y Convivencia: el encierro prolongado generó conflictos y afectó el desempeño laboral.
- Implicaciones Espaciales: la ciencia busca optimizar el apoyo social en futuras misiones de larga duración.