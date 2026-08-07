Estudio aisló a 12 personas en la Antártida para investigar cómo sería vivir en Marte

La Antártida es uno de los puntos más aislados del planeta Tierra, lo que lo volvió el lugar ideal para este estudio.

Los registros demostraron múltiples cambios en la confianza grupal. Los especialistas descubrieron una dinámica sorpresiva. Pasar demasiado tiempo cerca de otras personas multiplicó los conflictos interpersonales. Además, los individuos con contacto social permanente reportaron un desempeño laboral deficiente.

Presiones por falta de privacidad

El encierro ininterrumpido sin opciones de soledad genera tensiones considerables. Jan Schmutz, líder del trabajo junto a Andrea Cantisani, explicó el fenómeno. "En equipos pequeños bajo condiciones extremas, más contacto no equivale automáticamente a apoyo social, en realidad puede aumentar las tensiones", advirtió el investigador. Los aparatos también mostraron una división gradual del conjunto principal hacia facciones vinculadas por nacionalidad.

Los investigadores aclararon que los hallazgos solo marcan correlaciones. Schmutz destacó una lección fundamental para planificar el mañana: "Los resultados muestran cuán importante resulta identificar dinámicas sociales de forma temprana para proporcionar un apoyo específico a los equipos".