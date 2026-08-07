Descubrimiento en un estudio que prueba que la "cara de sorpresa" es real: nuestras pupilas se agrandan si encuentran algo inesperado

Un descubrimiento cerebral

Los registros evidenciaron que la pupila aumentó su tamaño sensiblemente entre 1.5 y 4 segundos después del estímulo imprevisto. Matt Nassar, profesor de la Universidad de Brown, afirmó: "La dilatación de la pupila señala un pico de alerta. Estos cambios rápidos nos permiten hacer frente a un mundo que cambia de un contexto a otro".

Las pupilas también reaccionan a la sorpresa, según marca este estudio.

El estudio demostró que la mente utiliza las experiencias pasadas para construir predicciones firmes sobre el futuro cercano. Sin embargo, ante una sorpresa relevante, el cerebro afloja el control de esas expectativas antiguas y otorga un peso mayor a los datos frescos que aporta la realidad del momento.

Respuestas biológicas

Harrison Marble, coautor del trabajo publicado en la revista Nature Human Behaviour, explicó que el proyecto buscó captar la influencia de la alerta en el aprendizaje. Al percibir un cambio duradero, los participantes modificaron sus predicciones futuras con mayor velocidad para adaptarse a la nueva situación.

Por último, la expresión observada en la cara actúa como un reflejo directo del procesamiento mental interno. La respuesta corporal disminuyó los sesgos previos, ofreciendo un lienzo limpio en la memoria para incorporar conocimientos actualizados sin interferencias del pasado.