Un reciente descubrimiento científico comprobó que las reacciones físicas faciales ante situaciones inesperadas responden a un mecanismo biológico concreto. Cuando la mente detecta un cambio imprevisto en el entorno cotidiano, activa una alerta instantánea que modifica de inmediato la percepción para procesar mejor toda la información novedosa.
Descubrimiento en un estudio que prueba que la "cara de sorpresa" es real: nuestras pupilas se agrandan si encuentran algo inesperado
Un descubrimiento científico confirmó que los ojos cambian de tamaño ante un evento imprevisto para procesar nueva información
Para llegar a estas conclusiones, la experiencia convocó a 63 adultos sanos de entre 18 y 40 años. Durante las pruebas, los voluntarios observaron cuadros de colores en una pantalla, intentando recordar cada tonalidad y anticipar la siguiente secuencia mientras los especialistas monitoreaban sus reacciones de forma minuciosa.
Los investigadores midieron la actividad eléctrica cerebral mediante electroencefalogramas y registraron los movimientos en los ojos de las personas participantes. A través de sensores colocados en el cuero cabelludo, el equipo analizó la respuesta biológica frente a dos tipos diferentes de eventos sorpresivos presentados durante el experimento.
Un descubrimiento cerebral
Los registros evidenciaron que la pupila aumentó su tamaño sensiblemente entre 1.5 y 4 segundos después del estímulo imprevisto. Matt Nassar, profesor de la Universidad de Brown, afirmó: "La dilatación de la pupila señala un pico de alerta. Estos cambios rápidos nos permiten hacer frente a un mundo que cambia de un contexto a otro".
El estudio demostró que la mente utiliza las experiencias pasadas para construir predicciones firmes sobre el futuro cercano. Sin embargo, ante una sorpresa relevante, el cerebro afloja el control de esas expectativas antiguas y otorga un peso mayor a los datos frescos que aporta la realidad del momento.
Respuestas biológicas
Harrison Marble, coautor del trabajo publicado en la revista Nature Human Behaviour, explicó que el proyecto buscó captar la influencia de la alerta en el aprendizaje. Al percibir un cambio duradero, los participantes modificaron sus predicciones futuras con mayor velocidad para adaptarse a la nueva situación.
Por último, la expresión observada en la cara actúa como un reflejo directo del procesamiento mental interno. La respuesta corporal disminuyó los sesgos previos, ofreciendo un lienzo limpio en la memoria para incorporar conocimientos actualizados sin interferencias del pasado.
En pocas palabras
- Descubrimiento científico: los ojos cambian de tamaño ante eventos imprevistos para procesar información nueva.
- Experimento: 63 adultos mostraron dilatación pupilar tras estímulos sorpresivos, indicando un pico de alerta.
- Adaptación cerebral: el cerebro ajusta predicciones futuras y da más peso a datos frescos ante lo inesperado.