Un nuevo estudio arqueológic ollegó a un descubrimiento único en el Amazonas. Antiguamente existía la idea de que la masa forestal era un territorio sin intervención humana masiva. La utilización de tecnología satélite y escáneres aéreos LIDAR permitió observar a través de la selva miles de construcciones pertenecientes a una cultura antigua.
Descubrimiento descomunal en el Amazonas: enormes estructuras escondidas dentro de la selva
Investigaciones con tecnología láser descubren miles de obras de tierra antiguas ocultas bajo la densa vegetación tropical
Entre los años 600 a.C. y 850 d.C., la civilización conocida como Aquiry modificó de forma sustancial el terreno en la zona suroeste. Los pobladores construyeron recintos geométricos rodeados por zanjas profundas que quedaban unidas mediante caminos rectos. Las investigaciones recientes calculan que existieron entre 24.000 y 30.000 obras de este tipo.
El descubrimiento realizado por el arqueólogo Martti Pärssinen junto a su equipo abarcó un análisis detallado sobre miles de kilómetros cuadrados. Los pulsos láser emitidos desde el aire atravesaron la vegetación para rebotar en la superficie. Los datos permitieron hallar 432 estructuras geométricas, de las cuales 396 eran completamente desconocidas hasta el momento.
Un descubrimiento bajo la arboleda
El hallazgo demuestra que la cuenca amazónica albergó poblaciones numerosas capaces de modificar el paisaje natural. Se calcula que durante el año 200 d.C. la región tuvo una población de entre 1,2 y 3 millones de habitantes. El territorio albergaba comunidades interconectadas por tradiciones compartidas en lugar de un único imperio unificado.
El investigador Martti Pärssinen expresó: "Me hizo darme cuenta de lo equivocadas que habían sido las suposiciones anteriores". En relación con la cantidad de construcciones en el área, el especialista agregó: "Hay realmente hasta diez veces más de estas obras de tierra en la región de lo que había imaginado". La selva actual recuperó el terreno luego de la desaparición de esta cultura hacia el año 850 d.C.
Vida comunitaria
Los espacios con formas geométricas servían como puntos de encuentro para ceremonias, actividades políticas y competencias. Alrededor de las obras principales existían viviendas comunales de madera junto a cultivos de maíz, yuca, algodón y calabaza. La población también gestionaba árboles frutales dentro del bosque para garantizar sus alimentos.
El trabajo publicado en la revista Nature indica la necesidad de cambiar la visión histórica sobre la Amazonia. Los científicos intentan determinar las causas precisas del colapso de esta sociedad hacia el año 1000 d.C. Muchas preguntas sobre el origen y la desaparición de los Aquiry permanecen sin respuesta.