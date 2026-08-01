Descubrimiento descomunal en el Amazonas: enormes estructuras escondidas dentro de la selva

Un descubrimiento bajo la arboleda

La selva brasileña tenía un secreto oculto de una civilización desaparecida.

El hallazgo demuestra que la cuenca amazónica albergó poblaciones numerosas capaces de modificar el paisaje natural. Se calcula que durante el año 200 d.C. la región tuvo una población de entre 1,2 y 3 millones de habitantes. El territorio albergaba comunidades interconectadas por tradiciones compartidas en lugar de un único imperio unificado.

El investigador Martti Pärssinen expresó: "Me hizo darme cuenta de lo equivocadas que habían sido las suposiciones anteriores". En relación con la cantidad de construcciones en el área, el especialista agregó: "Hay realmente hasta diez veces más de estas obras de tierra en la región de lo que había imaginado". La selva actual recuperó el terreno luego de la desaparición de esta cultura hacia el año 850 d.C.

Vida comunitaria

Las imágenes de radar que llevaron al descubrimiento.

Los espacios con formas geométricas servían como puntos de encuentro para ceremonias, actividades políticas y competencias. Alrededor de las obras principales existían viviendas comunales de madera junto a cultivos de maíz, yuca, algodón y calabaza. La población también gestionaba árboles frutales dentro del bosque para garantizar sus alimentos.

El trabajo publicado en la revista Nature indica la necesidad de cambiar la visión histórica sobre la Amazonia. Los científicos intentan determinar las causas precisas del colapso de esta sociedad hacia el año 1000 d.C. Muchas preguntas sobre el origen y la desaparición de los Aquiry permanecen sin respuesta.