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Civilización perdida

Descubrimiento descomunal en el Amazonas: enormes estructuras escondidas dentro de la selva

Investigaciones con tecnología láser descubren miles de obras de tierra antiguas ocultas bajo la densa vegetación tropical

Francisco Pérez Osán
Por Francisco Pérez Osán [email protected]
Una de las figuras de la civilización perdida del Amazonas.

Una de las figuras de la civilización perdida del Amazonas.

Un nuevo estudio arqueológic ollegó a un descubrimiento único en el Amazonas. Antiguamente existía la idea de que la masa forestal era un territorio sin intervención humana masiva. La utilización de tecnología satélite y escáneres aéreos LIDAR permitió observar a través de la selva miles de construcciones pertenecientes a una cultura antigua.

Entre los años 600 a.C. y 850 d.C., la civilización conocida como Aquiry modificó de forma sustancial el terreno en la zona suroeste. Los pobladores construyeron recintos geométricos rodeados por zanjas profundas que quedaban unidas mediante caminos rectos. Las investigaciones recientes calculan que existieron entre 24.000 y 30.000 obras de este tipo.

El descubrimiento realizado por el arqueólogo Martti Pärssinen junto a su equipo abarcó un análisis detallado sobre miles de kilómetros cuadrados. Los pulsos láser emitidos desde el aire atravesaron la vegetación para rebotar en la superficie. Los datos permitieron hallar 432 estructuras geométricas, de las cuales 396 eran completamente desconocidas hasta el momento.

Un descubrimiento bajo la arboleda

La selva brasile&ntilde;a ten&iacute;a un secreto oculto de una civilizaci&oacute;n desaparecida.

La selva brasileña tenía un secreto oculto de una civilización desaparecida.

El hallazgo demuestra que la cuenca amazónica albergó poblaciones numerosas capaces de modificar el paisaje natural. Se calcula que durante el año 200 d.C. la región tuvo una población de entre 1,2 y 3 millones de habitantes. El territorio albergaba comunidades interconectadas por tradiciones compartidas en lugar de un único imperio unificado.

El investigador Martti Pärssinen expresó: "Me hizo darme cuenta de lo equivocadas que habían sido las suposiciones anteriores". En relación con la cantidad de construcciones en el área, el especialista agregó: "Hay realmente hasta diez veces más de estas obras de tierra en la región de lo que había imaginado". La selva actual recuperó el terreno luego de la desaparición de esta cultura hacia el año 850 d.C.

Vida comunitaria

Las im&aacute;genes de radar que llevaron al descubrimiento.

Las imágenes de radar que llevaron al descubrimiento.

Los espacios con formas geométricas servían como puntos de encuentro para ceremonias, actividades políticas y competencias. Alrededor de las obras principales existían viviendas comunales de madera junto a cultivos de maíz, yuca, algodón y calabaza. La población también gestionaba árboles frutales dentro del bosque para garantizar sus alimentos.

El trabajo publicado en la revista Nature indica la necesidad de cambiar la visión histórica sobre la Amazonia. Los científicos intentan determinar las causas precisas del colapso de esta sociedad hacia el año 1000 d.C. Muchas preguntas sobre el origen y la desaparición de los Aquiry permanecen sin respuesta.

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