Cómo eliminar el sarro de los azulejos del baño usando dos ingredientes

Uno de los grandes problemas que ocurren en todo baño es la acumulación de sarro en los azulejos. Esto se debe a la acumulación de calcio y magnesio que se encuentran presentes en el agua y que afecta a todos los elementos instalados en el baño. Pero esto es algo que se puede combatir y solucionar con un simple truco.
Es que, si bien hay muchas personas que no le prestan la debida atención, el baño de una casa es uno de los lugares más críticos en cuanto a limpieza. De hecho, el sarro que presentan los azulejos hace que no se vean bien las paredes, pero también ocultan algo muy grave como lo es una posible acumulación de gérmenes.
¿Cómo es el truco para quitar el sarro de los azulejos?
Uno de los trucos más efectivos a la hora de mantener en perfectas condiciones el baño tiene que ver con el mantenimiento de las cañerías. Sí, limpiando todo aquello que no se ve, se puede mantener la higiene del baño y evitar la formación de sarro en los azulejos. Pero si esto no resulta suficiente, y quieres ir también por todo aquello que puede estar ala vista, entonces vas a necesitar limón y sal.
Cuando tengas esos dos ingredientes, debes realizar los siguientes pasos:
- Cortar el limón por la mitad
- Tirar sal sobre la parte interior del limón
- Frotar los azulejos con esa mezcla
- Dejac actuar por unos 15 minutos
- Enjuagar con agua limpia
Saber limpiar y eliminar el sarro en los azulejos del baño, de esta manera, se hace muy fácil. Además es muy importante llevarlo adelante periódicamente, para poder así cuidar la higiene, pero también la salud de todas las personas que viven en casa o que suelen usar las instalaciones sanitarias. Esta tarea debe ser constante y periódica para que se produzca el efecto deseado.
En pocas palabras
- Sarro en azulejos: Evitar su acumulación en el baño para prevenir bacterias y mantener la higiene.
- Truco de limpieza: Frotar los azulejos con limón y sal, dejar actuar 15 minutos y enjuagar.
- Mantenimiento: La limpieza periódica del sarro en los azulejos del baño es crucial para la salud.