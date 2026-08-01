Cómo eliminar el sarro de los azulejos del baño usando dos ingredientes

Es que, si bien hay muchas personas que no le prestan la debida atención, el baño de una casa es uno de los lugares más críticos en cuanto a limpieza. De hecho, el sarro que presentan los azulejos hace que no se vean bien las paredes, pero también ocultan algo muy grave como lo es una posible acumulación de gérmenes.

¿Cómo es el truco para quitar el sarro de los azulejos?

Uno de los trucos más efectivos a la hora de mantener en perfectas condiciones el baño tiene que ver con el mantenimiento de las cañerías. Sí, limpiando todo aquello que no se ve, se puede mantener la higiene del baño y evitar la formación de sarro en los azulejos. Pero si esto no resulta suficiente, y quieres ir también por todo aquello que puede estar ala vista, entonces vas a necesitar limón y sal.