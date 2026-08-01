Premiaron a los mejores del enoturismo en alojamiento, gastronomía, arquitectura y cultura de Mendoza

La ceremonia de premiación se hizo el viernes a la noche en el Auditorio Ángel Bustelo, en la Ciudad de Mendoza. Foto: Prensa de Gobierno

Todos los ganadores del Oro

Los máximos galardones de la velada enoturística fueron otorgados a los siguientes emprendimientos:

Alojamiento: La María Hotel Boutique.

La María Hotel Boutique. Arquitectura y Paisaje: Casa Drummond by Bodega Trivento.

Casa Drummond by Bodega Trivento. Arte y Cultura: Autores por los Caminos del Vino.

Autores por los Caminos del Vino. Experiencias Innovadoras: Experiencia Raíces, de Finca El Paraíso de Luigi Bosca.

Experiencia Raíces, de Finca El Paraíso de Luigi Bosca. Prácticas Sustentables: Bodega Kaiken.

Bodega Kaiken. Restaurantes o Experiencias Culinarias: Savia Cocina Casarena.

Savia Cocina Casarena. Servicios Relacionados al Turismo Vitivinícola: HelicopTour.

HelicopTour. Pequeñas Bodegas (Categoría Local): Escala Humana Wines.

Plata y Bronce: los proyectos premiados por categoría

A su vez, diversas propuestas del sector recibieron distinciones de Plata y Bronce en las distintas subcategorías evaluadas:

Alojamiento: Puesto del Indio Hotel & Lodge (Plata) y Luxury Lodge Anaia Wines (Bronce).

Puesto del Indio Hotel & Lodge (Plata) y Luxury Lodge Anaia Wines (Bronce). Arquitectura y Paisaje: Escala Humana Wines (Plata) y Casa Agostino Luxury Wine Resort (Bronce).

Escala Humana Wines (Plata) y Casa Agostino Luxury Wine Resort (Bronce). Arte y Cultura: San Martín y el Vino, de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza (Plata), y Arte Contemporáneo y Vino de Montaña, de Terrazas de los Andes (Bronce).

San Martín y el Vino, de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza (Plata), y Arte Contemporáneo y Vino de Montaña, de Terrazas de los Andes (Bronce). Experiencias Innovadoras: Petit Infierno Cabaret, de Bodega Sottano (Plata), y Pioneros Fly Fishing & Outdoor (Bronce).

Petit Infierno Cabaret, de Bodega Sottano (Plata), y Pioneros Fly Fishing & Outdoor (Bronce). Prácticas Sustentables: Sheraton Hotel Mendoza (Plata) y Silvia Corti Wines (Bronce).

Sheraton Hotel Mendoza (Plata) y Silvia Corti Wines (Bronce). Restaurantes o Experiencias Culinarias: Crux Cocina, de Bodega Alfa Crux (Plata), y Bodega DiamAndes (Bronce).

Crux Cocina, de Bodega Alfa Crux (Plata), y Bodega DiamAndes (Bronce). Servicios Relacionados al Turismo Vitivinícola: Corazón de Lunlunta (Plata) y Upa Mendoza (Bronce).

Corazón de Lunlunta (Plata) y Upa Mendoza (Bronce). Pequeñas Bodegas: Bodega Divendres (Plata) y Penedo Borges Bodega Boutique (Bronce).

Puesto del Indio fue distinguido por el nivel de su alojamiento.

Jurado y proceso de evaluación

En esta edición del concurso se postularon más de 86 proyectos, de los cuales 75 lograron avanzar hasta la instancia final de evaluación.

Las postulaciones fueron analizadas por un jurado compuesto por 12 especialistas pertenecientes a instituciones académicas, entidades empresariales y medios de comunicación de la provincia: Alicia Sisteró, Beatriz Barbera, Claudia Farina, Eliana Bormida, Gabriel Fidel, Gustavo Zabala, Lila Levinson, Marcelo Navarro, María Elena Puerta, María Sance, Pedro Marabini y Victor Grandi.

Las declaraciones de Cornejo y Testa sobre el sector

Durante el acto oficial, el gobernador Alfredo Cornejo destacó que el crecimiento del enoturismo se debe al trabajo conjunto entre el sector privado y la gestión pública:

"El crecimiento del turismo del vino no ocurre por casualidad. Es el resultado del esfuerzo cotidiano del sector privado, pero también de un Estado que entiende cuál debe ser su función: generar las condiciones para que quienes invierten, producen y generan empleo puedan desarrollarse", afirmó el mandatario.

Asimismo, Cornejo sostuvo que el Gobierno provincial trabaja para fortalecer la infraestructura, brindar mayor seguridad jurídica y reducir la presión tributaria sobre sectores estratégicos, con el objetivo de consolidar a Mendoza como destino internacional.

"El crecimiento del turismo del vino no ocurre por casualidad. Es el resultado del esfuerzo cotidiano del sector privado, pero también de un Estado que entiende cuál debe ser su función", dijo el gobernador Alfredo Cornejo. Foto: Prensa de Gobierno

La presidenta del Ente Mendoza Turismo (Emetur), Gabriela Testa, remarcó la constante evolución de la oferta local:

"Los Best of muestran la capacidad de innovación de nuestras bodegas y emprendimientos turísticos. Cada edición eleva el nivel de la competencia y demuestra que Mendoza sigue liderando el desarrollo del enoturismo gracias al compromiso del sector privado y al trabajo conjunto con el Estado para posicionar nuestra provincia en los mercados internacionales", expresó la funcionaria.

Un concurso con historia internacional

Los Best of Mendoza’s Wine Tourism constituyen la instancia local del certamen organizado por la Red de Grandes Capitales del Vino, alianza que integra a las principales regiones vitivinícolas del mundo y de la cual Mendoza forma parte activa desde el 2005. Edición tras edición, los reconocimientos buscan evaluar y premiar la calidad, la innovación y la sustentabilidad de las experiencias que fortalecen el posicionamiento global de la provincia.