Los nuevos trenes nocturnos de alta velocidad que buscan transformar los viajes en 2026

El año 2026 marca un punto de inflexión para la movilidad en Europa con la entrada en funcionamiento de cinco servicios ferroviarios destinados a redefinir la experiencia de viajar en trenes. Impulsadas por la sostenibilidad y la búsqueda de alternativas al transporte aéreo, diversas empresas del sector responden a la demanda de pasajeros que eligen la comodidad del centro urbano por sobre las demoras en aeropuertos periféricos.
Rutas clave, trenes nocturnos y la expansión de la alta velocidad europea
Uno de los hitos más esperados es la consolidación de las frecuencias nocturnas que permiten cruzar fronteras mientras se duerme. En este segmento, la firma European Sleeper expande su alcance mediante el servicio que une Bruselas con Praga, atravesando puntos neurálgicos como Ámsterdam y Berlín. Esta propuesta permite ahorrar una noche de hotel ofreciendo desde asientos reclinables hasta cabinas privadas.
Por su parte, el modelo italiano Frecciarossa trasciende fronteras desembarcando en los trayectos que conectan Milán con el sur de Alemania, tras su afianzamiento en España y Francia, compitiendo de forma directa con las aerolíneas de bajo costo gracias a la velocidad y la exención de largas filas de embarque.
El mapa de novedades incluye también otras conexiones cruciales:
- París-Berlín: se refuerza el eje entre ambas potencias con nuevas frecuencias diurnas de alta velocidad y la consolidación de la opción nocturna operada por ÖBB Nightjet.
- Barcelona-Montpellier-París: las firmas Ouigo e Iryo expanden sus operaciones transfronterizas con una alternativa económica ideal para estudiantes y profesionales.
- Ámsterdam-Londres: tras la finalización de las obras en la terminal de Ámsterdam Central, el servicio de Eurostar recuperó su plena capacidad operativa, eliminando la necesidad de realizar transbordos en Bruselas.
Con estas aperturas, el tren consolida una de las etapas más brillantes de su historia reciente al interconectar los principales centros turísticos y económicos continentales.
En pocas palabras
- Nuevos trenes: cinco rutas europeas de alta velocidad conectarán capitales a partir de 2026.
- Viajes nocturnos: servicios como European Sleeper y ÖBB Nightjet ofrecen comodidad y ahorro de alojamiento.
- Alternativa al avión: trenes como Frecciarossa y Ouigo compiten con aerolíneas de bajo costo.