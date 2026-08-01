Los nuevos trenes nocturnos de alta velocidad que buscan transformar los viajes en 2026

Rutas clave, trenes nocturnos y la expansión de la alta velocidad europea

Uno de los hitos más esperados es la consolidación de las frecuencias nocturnas que permiten cruzar fronteras mientras se duerme. En este segmento, la firma European Sleeper expande su alcance mediante el servicio que une Bruselas con Praga, atravesando puntos neurálgicos como Ámsterdam y Berlín. Esta propuesta permite ahorrar una noche de hotel ofreciendo desde asientos reclinables hasta cabinas privadas.

Viajar de noche en trenes de alta velocidad, una alternativa que se impone. Foto: European Sleeper.

Por su parte, el modelo italiano Frecciarossa trasciende fronteras desembarcando en los trayectos que conectan Milán con el sur de Alemania, tras su afianzamiento en España y Francia, compitiendo de forma directa con las aerolíneas de bajo costo gracias a la velocidad y la exención de largas filas de embarque.