Seguro te ha pasado que quieres aprovechar el día de descanso para tirarte en el sillón a ver alguna película o leer un libro y casi sin darte cuenta, te quedaste dormido/a. Lo cierto es que este hábito parece inofensivo y, más allá de retratar cansancio, para la psicología tiene otro significado.
El trabajo y la rutina consumen gran parte de nuestro tiempo y energía. Por eso, al llegar a casa, muchas personas se recuestan en el sillón un rato y se duermen de inmediato. Aunque puede parecer algo común e insignificante, es un acto que no solo refleja agotamiento físico. Te contamos qué significa.
No es solo cansancio: si sos de las personas que se queda dormida en el sillón, te contamos qué significa
Más allá del cansancio, el estado de alerta que una persona mantiene durante toda la jornada laboral o rutinaria puede agotar. Las preocupaciones hacen que el organismo esté siempre activado hasta que finalmente para desconectarse y bajar la guardia.
Para la psicología, puede explicarse por la diferencia entre descansar rápidamente y acostarse con el objetivo de dormir. Al meterse en la cama, las personas buscan directamente conciliar el sueño, aunque también puede generar el efecto contrario.
En cambio, recostarse en el sillón para mirar una película o una serie, o leer un libro, el cerebro lo asocia con un momento libre de obligaciones. Entonces, baja su enfoque ante los problemas de la rutina y disminuye la presión por dormir bien y descansar.
Además, este hábito ayuda a entender por qué algunos espacios de la casa se asocian con una sensación de seguridad y desconexión. Aunque lo lógico es que la habitación transmita esa sensación, suele pasar que al ir allí la mente ya está nuevamente alerta, obligándose a descansar para continuar con la rutina al día siguiente.
Es por eso que quedarse dormido/a en el sillón a veces no solo refleja cansancio y estrés, sino que se debe a que el cuerpo identifica ese momento como una pausa después de las exigencias del día y logra relajarse con mayor facilidad para aprovechar una rica cena y conexión familiar.
En pocas palabras
- Quedarse dormido/a: Más allá del cansancio, la psicología explica este hábito por la asociación del sillón con momentos de relajación.
- Causas psicológicas: El estado de alerta y las preocupaciones diarias agotan, haciendo que el cuerpo busque pausas involuntarias.
- Beneficio inconsciente: El cerebro asocia el sillón con un espacio seguro, permitiendo una desconexión más fácil que en la habitación.