Si sos de las personas que se queda dormida en el sillón, te contamos qué significa más allá del cansancio

Para la psicología, puede explicarse por la diferencia entre descansar rápidamente y acostarse con el objetivo de dormir. Al meterse en la cama, las personas buscan directamente conciliar el sueño, aunque también puede generar el efecto contrario.

En cambio, recostarse en el sillón para mirar una película o una serie, o leer un libro, el cerebro lo asocia con un momento libre de obligaciones. Entonces, baja su enfoque ante los problemas de la rutina y disminuye la presión por dormir bien y descansar.

Si quedarse dormido en el sillón ocurre de manera ocasional por un día agotador o a haber descansado poco la noche anterior, no representa ningún problema.

Además, este hábito ayuda a entender por qué algunos espacios de la casa se asocian con una sensación de seguridad y desconexión. Aunque lo lógico es que la habitación transmita esa sensación, suele pasar que al ir allí la mente ya está nuevamente alerta, obligándose a descansar para continuar con la rutina al día siguiente.

Es por eso que quedarse dormido/a en el sillón a veces no solo refleja cansancio y estrés, sino que se debe a que el cuerpo identifica ese momento como una pausa después de las exigencias del día y logra relajarse con mayor facilidad para aprovechar una rica cena y conexión familiar.