Este domingo promedian 19 días con el Paso Internacional Cristo Redentor cerrado por el temporal de nieve en alta montaña.
El Paso Internacional Cristo Redentor cumple este domingo 19 días cerrado por el temporal de nieve
Este domingo se cumplen más de 2 semanas de interrupción en el Paso Internacional Cristo Redentor para el tránsito de camiones y vehículos particulares. Qué dice el pronóstico
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas y naranjas para diferentes sectores cordilleranos entre este domingo y el lunes. Se trata de una nueva seguidilla de fenómenos que afectará la alta montaña, una región que desde el 14 de julio atraviesa sucesivos temporales que complican las condiciones climáticas y la circulación.
Con el paso a Chile cerrado ya son 1.800 camiones varados en distintos puntos de la provincia a la espera de la reapertura del cruce internacional. Este sábado solo se puede circular con portación obligatoria de cadenas hasta Puente del Inca por la Ruta 7.
Para el domingo, el Gran Mendoza continuará sin alertas. Se espera una jornada parcialmente nublada, con ascenso de la temperatura, vientos moderados del sudeste y una máxima de 20°C, mientras que la mínima será de 8°C.
El domingo y el lunes, vuelven las nevadas fuertes a la cordillera
Las condiciones más adversas se concentrarán nuevamente en la cordillera. Para el domingo, el ingreso de un frente del sur hará coincidir distintos fenómenos meteorológicos. Habrá alerta naranja por nevadas en sectores de la cordillera de San Rafael, Tunuyán, Tupungato, San Carlos y Luján de Cuyo, donde se prevén acumulaciones importantes de nieve.
Además, esos mismos sectores cordilleranos estarán bajo alerta amarilla por vientos fuertes. En Malargüe continuará vigente la alerta amarilla por viento Zonda durante el sábado y el domingo.
El lunes persistirán las nevadas en toda la cordillera y el Servicio Meteorológico Nacional extendió una alerta amarilla por ese fenómeno para Malargüe. En tanto, el Gran Mendoza permanecerá sin alertas: el pronóstico anticipa una jornada mayormente nublada, con descenso de la temperatura, vientos leves del sudeste, una mínima de 9°C y una máxima de 16°C.
En pocas palabras
- Pronóstico diferenciado: se esperan alertas por Zonda, viento y nevadas en alta montaña y Malargüe.
- Llano tranquilo: el Gran Mendoza tendrá descenso de temperatura y sin alertas meteorológicas.
- Temporada de temporales: la alta montaña enfrenta sucesivos fenómenos que complican las condiciones climáticas y la circulación.