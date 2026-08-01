Liberaron pequeños mamíferos en el desierto y, sin saberlo, comenzaron a reparar el suelo y aumentar la vegetación

Una vez que el desierto quedó libre de estas amenazas, comenzaron las liberaciones de los llamados "ingenieros del suelo". En una primera etapa, se soltaron 107 bilbíes fundadores en la zona abierta del parque. Entre 2021 y 2022, se incorporaron otras especies de animales excavadoras, como el bettong de cola cepillo y el ratón saltador de Mitchell. En 2023, se introdujo formalmente el bettong excavador (Bettongia lesueur) dentro de las áreas protegidas. Sin embargo, en 2026 ocurrió un cambio histórico.

Cómo estos animales comenzaron a recuperar el desierto

El ecosistema empezó a transformarse físicamente gracias a los millones de agujeros que estos animales realizan durante la noche. Sus excavaciones permitieron acumular agua de lluvia, airear la tierra compactada y hacer brotar semillas que habían permanecido durante décadas bajo el suelo.

El censo de abril de 2026 confirmó que los 107 bilbíes originales de Mallee Cliffs se multiplicaron hasta superar los 1.800 ejemplares. A nivel nacional, la organización AWC ya protege a 5.330 bilbíes.

En junio de 2026, apenas unas semanas antes, el Parque Nacional Sturt protagonizó otro momento histórico. Se realizó la liberación de bettongs excavadores fuera de las zonas protegidas por rejas. Los animales fueron trasladados a una "Zona de Entrenamiento Salvaje" de 100 kilómetros cuadrados. Fue la primera vez en 150 años que se registraron huellas de estos animales en el desierto abierto de Nueva Gales del Sur.

Al recuperar su libertad, estos animales comenzaron a cavar miles de hoyos cada noche para buscar alimento. Esas excavaciones aflojaron la tierra, atraparon el agua de lluvia y conservaron semillas, permitiendo que el desierto volviera a regenerarse por sí solo y recuperara parte del equilibrio perdido durante más de un siglo.