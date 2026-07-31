Mientras la nieve mantiene cerrado el Paso Cristo Redentor y cientos de camioneros continúan varados en varios puntos de Mendoza, un gesto solidario se robó todas las miradas en el distrito de La Dormida, en Santa Rosa.
Cocinó un locro gigante y alimentó a más de 30 camioneros varados por la nieve en Mendoza
Mientras cientos de transportistas esperan la reapertura del Paso Cristo Redentor, un vecino de La Dormida sorprendió a choferes con un gesto solidario
En la estación de servicio YPF Allub Hermanos, donde más de 30 transportistas permanecen a la espera de poder continuar viaje hacia Chile, Pedro Aguirre decidió hacer algo más que mirar la situación desde lejos.
Junto a sus hijos y otros integrantes de su familia preparó una enorme olla de locro y la llevó hasta el lugar para compartir un plato caliente con cada uno de los choferes.
Los camioneros, muchos de ellos brasileños, llevan días viviendo prácticamente en sus camiones. Cocinan como pueden, lavan su ropa y organizan su rutina mientras esperan que mejoren las condiciones en alta montaña y se habilite nuevamente el corredor internacional.
Antes de cocinar, Aguirre pasó por la estación para averiguar cuántos conductores había en el lugar. Horas después regresó con una olla gigante cargada de locro que él mismo y su familia habían preparado especialmente para ellos.
El gesto fue recibido con emoción por los transportistas, que hace días destacan la ayuda y la hospitalidad que encuentran en distintos pueblos mendocinos durante una espera que se prolonga por las sucesivas nevadas en la Cordillera.
En medio de la incertidumbre y de un pronóstico que anticipa nuevas precipitaciones de nieve en alta montaña, acciones como la de Pedro Aguirre generaron innumerables repercusiones en las redes sociales.
Los comentarios en las redes no se hicieron esperar
"¡Un ejemplo de solidaridad y generosidad por parte de Pedro Aguirre y su familia, felicitaciones!", escribió un vecino de la zona, mientras que otro expresó: ¡Dios los bendiga siempre, que hermoso gesto de solidaridad!". Mientras tanto, Teresa Biassi, escribió: "Muchas Gracias Dios los proteja siempre,un ejemplo para muchos desde Miami".
En pocas palabras
- Solidaridad en Mendoza: un vecino cocinó un locro gigante para camioneros varados por la nieve en el Paso Cristo Redentor.
- Ayuda a transportistas: Pedro Aguirre alimentó a más de 30 choferes que esperan la reapertura del corredor internacional en La Dormida.
- Repercusión positiva: el gesto fue celebrado en redes sociales por su generosidad y humanidad en medio de la contingencia climática.