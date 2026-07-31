Cocinó un locro gigante y alimentó a más de 30 camioneros varados por la nieve en Mendoza

Los camioneros, muchos de ellos brasileños, llevan días viviendo prácticamente en sus camiones. Cocinan como pueden, lavan su ropa y organizan su rutina mientras esperan que mejoren las condiciones en alta montaña y se habilite nuevamente el corredor internacional.

Antes de cocinar, Aguirre pasó por la estación para averiguar cuántos conductores había en el lugar. Horas después regresó con una olla gigante cargada de locro que él mismo y su familia habían preparado especialmente para ellos.

El gesto fue recibido con emoción por los transportistas, que hace días destacan la ayuda y la hospitalidad que encuentran en distintos pueblos mendocinos durante una espera que se prolonga por las sucesivas nevadas en la Cordillera.

Uno de los tantos almuerzos improvisados de los camioneros que esperan en la ruta.

En medio de la incertidumbre y de un pronóstico que anticipa nuevas precipitaciones de nieve en alta montaña, acciones como la de Pedro Aguirre generaron innumerables repercusiones en las redes sociales.

Los comentarios en las redes no se hicieron esperar

"¡Un ejemplo de solidaridad y generosidad por parte de Pedro Aguirre y su familia, felicitaciones!", escribió un vecino de la zona, mientras que otro expresó: ¡Dios los bendiga siempre, que hermoso gesto de solidaridad!". Mientras tanto, Teresa Biassi, escribió: "Muchas Gracias Dios los proteja siempre,un ejemplo para muchos desde Miami".