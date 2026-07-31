Autoridades de la Universidad de Congreso recibieron al grupo de estudiantes que regresó de Rumania luego de participar de la primera movilidad académica de la institución en el marco del programa Erasmus+ de la Unión Europea. Los estudiantes compartieron sus vivencias académicas y culturales.
Estudiantes de la Universidad de Congreso participaron de la experiencia Erasmus+ en Rumania
La experiencia se desarrolló en la ciudad de Craiova y contó con la participación de alumnos de distintas carreras y sedes de la Universidad de Congreso
Experiencia Erasmus+ en Rumania
El grupo estuvo integrado por Ornella Sottile, estudiante de Administración de la Sede San Juan; Luciana Barrionuevo, Giuliana Cesetti y Santino Rossini, de Relaciones Internacionales; y Sofía López Tous, de Marketing Internacional, todos ellos pertenecientes a la Sede Mendoza.
Durante el encuentro, los estudiantes compartieron las experiencias académicas, culturales y personales vividas durante su estadía, además de presentar ideas y propuestas que la Universidad buscará incorporar para fortalecer su estrategia de internacionalización.
La reunión contó con la participación del rector, Ing. Rubén Bresso; la vicerrectora, Karen Noval; y el coordinador de Movilidad y Proyectos Internacionales, Claudio Henriquez.
Agenda de cooperación internacional
Esta primera experiencia Erasmus+ marca el inicio de una agenda de cooperación internacional orientada a generar nuevas oportunidades de movilidad para estudiantes, docentes y personal universitario.
La Universidad de Congreso continuará promoviendo el intercambio de conocimientos, la innovación académica y la vinculación con instituciones de distintos países, con el objetivo de que cada vez más integrantes de su comunidad universitaria puedan acceder a experiencias de formación internacional.
En pocas palabras
- Estudiantes de la UC: participaron de la primera movilidad académica de la Universidad de Congreso en el marco del programa Erasmus+.
- Experiencia en Rumania: compartieron vivencias académicas y culturales, y presentaron propuestas para la internacionalización.
- Agenda de Cooperación: el programa busca generar nuevas oportunidades de movilidad para estudiantes y docentes universitarios.