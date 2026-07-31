Estudiantes de la Universidad de Congreso participaron de la experiencia Erasmus+ en Rumania

Experiencia Erasmus+ en Rumania

El grupo estuvo integrado por Ornella Sottile, estudiante de Administración de la Sede San Juan; Luciana Barrionuevo, Giuliana Cesetti y Santino Rossini, de Relaciones Internacionales; y Sofía López Tous, de Marketing Internacional, todos ellos pertenecientes a la Sede Mendoza.

Durante el encuentro, los estudiantes compartieron las experiencias académicas, culturales y personales vividas durante su estadía, además de presentar ideas y propuestas que la Universidad buscará incorporar para fortalecer su estrategia de internacionalización.