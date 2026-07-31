El día que Felipe Llaver quiso tomar Los Nihuiles para que los administrara Mendoza

Ese día, el entonces gobernador Santiago Felipe Llaver encabezó una caravana junto a integrantes de su gabinete y autoridades provinciales con la intención de tomar posesión del complejo, cuya administración seguía en manos del Estado nacional.

Llaver venía estudiando el tema, y planteándoselo al presidente Raúl Alfonsín, pero no se destrababa, entonces, él decidió tomar esta determinación, que a pesar de que no logró recuperar Los Nihuiles, se considera un hecho histórico.

La iniciativa, conocida con el tiempo como el "Caravanazo", no prosperó. Al tratarse de una jurisdicción nacional, efectivos de Gendarmería impidieron el ingreso de la comitiva. Aunque el intento no modificó la situación administrativa, el episodio quedó como uno de los hechos políticos más recordados de la disputa entre Mendoza y la Nación por el control de Los Nihuiles.

Un proyecto para aprovechar la potencia del río Atuel

La inauguración del embalse El Nihuil se realizó en 1948 y fue el entonces presidente Juan Domingo Perón quien dio la orden para que se pusiera en marcha.

La idea de construir un complejo hidroeléctrico sobre el río Atuel comenzó a tomar forma entre fines de la década de 1930 y principios de la de 1940, en un contexto en el que el país impulsaba el desarrollo de infraestructura para abastecerse con recursos propios y ampliar la generación de energía.

El proyecto contempló el aprovechamiento integral del río mediante la construcción de embalses y centrales hidroeléctricas. Además de producir electricidad, la obra permitiría regular el caudal del Atuel para mejorar el abastecimiento de agua destinado al riego agrícola en el sur provincial, una función que continúa siendo parte del sistema. Ese doble objetivo convirtió a Los Nihuiles en una de las principales obras hidroeléctricas del país.

La inauguración del embalse El Nihuil se realizó en 1948 y contó con la presencia del entonces presidente Juan Domingo Perón. Con el paso de los años, el complejo fue ampliándose con nuevas obras hasta conformar el sistema integrado por las centrales Nihuil I, II, III y IV.

El cambio de la administración provincial a la nacional

Poco tiempo después de la inauguración del embalse, el escenario cambió. En 1949, el Gobierno nacional dispuso la nacionalización de las caídas de agua y creó Agua y Energía Eléctrica, empresa que pasó a administrar Los Nihuiles.

Esa decisión trasladó la gestión del complejo a la órbita nacional y dio origen a un reclamo que Mendoza mantendría durante décadas para recuperar el control de una infraestructura ubicada en su territorio.

Mientras tanto, el sistema continuó creciendo. A las primeras obras se sumaron nuevas centrales hidroeléctricas construidas en distintas etapas, hasta completarse con la incorporación de Nihuil IV, que comenzó a operar en la década de 1990.

El acuerdo que permitió a Mendoza volver a administrar la represa

Bajo la gestión de Rodolfo Gabrielli, Mendoza logró que la Nación le transfiriera la administración y el control del complejo hidroeléctrico Los Nihuiles.

La transferencia de la represa comenzó a destrabarse a principios de la década de 1990, durante la presidencia de Carlos Menem, cuando el Gobierno nacional manifestó su voluntad de avanzar con el traspaso.

Sin embargo, antes debía resolverse un punto considerado indispensable: alcanzar un entendimiento con La Pampa por el histórico conflicto vinculado al uso de las aguas del río Atuel, una discusión que se había profundizado desde la construcción del embalse.

Las negociaciones entre ambas provincias derivaron en un acuerdo firmado en 1993. Ese mismo año, la Nación formalizó la transferencia del complejo a Mendoza y, en septiembre, la Provincia tomó posesión definitiva de Los Nihuiles.

La recuperación de la administración provincial también permitió avanzar posteriormente con la construcción y puesta en funcionamiento de Nihuil IV, la última central incorporada al complejo.

Una nueva etapa para el embalse

Más de tres décadas después de aquella transferencia, Los Nihuiles vuelve a ocupar un lugar central en la agenda provincial.

El Gobierno de Mendoza inició el proceso para licitar la operación y el mantenimiento del complejo por un período de 30 años. Mientras ese trámite avanza, Nihuil I y Nihuil IV permanecen bajo operación provisoria de Hidroelectricidad Mendocina S.A. (HEMSA), mientras que Nihuil II y Nihuil III continúan fuera de servicio como consecuencia de los daños ocasionados por el aluvión registrado en enero de 2025.