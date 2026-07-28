Mendoza abrió el proceso para licitar Los Nihuiles y buscar un nuevo operador por 30 años

La norma aprobó el pliego de bases y condiciones, que ahora será remitido al Poder Ejecutivo Nacional para su control y revisión.

La licitación de Los Nihuiles deberá acordarse con la Nación

El procedimiento estará compuesto por 2 partes que no podrán separarse. Mendoza licitará la venta y transferencia del 100% de las acciones de HEMSA, mientras que el gobierno nacional deberá otorgar la concesión para generar energía eléctrica.

La coordinación responde a la división de competencias sobre el complejo. La provincia ejerce el dominio sobre los recursos naturales, los activos hidroeléctricos y el uso del agua del Río Atuel, mientras que la regulación de la generación eléctrica corresponde a la Nación.

Por ese motivo, el adjudicatario deberá ser el mismo en ambos procedimientos. La operación sólo quedará perfeccionada si los gobiernos provincial y nacional aprueban de manera coincidente la propuesta seleccionada.

El decreto también estableció que la comisión encargada de evaluar las ofertas estará integrada en partes iguales por representantes de Mendoza y la Nación. Además, cualquier decisión adoptada por el Estado nacional durante el proceso deberá contar previamente con la conformidad expresa de la Provincia.

Una vez seleccionado el adjudicatario, la transferencia del paquete accionario de HEMSA tendrá que ser ratificada por la Legislatura mendocina.

Las 4 centrales de Los Nihuiles quedarán bajo un mismo operador

El gobernador Alfredo Cornejo señaló que la futura concesión tendrá una duración de 30 años y abarcará las centrales Nihuil I, II, III y IV. Esta última quedará incorporada definitivamente al esquema general, con un único modelo de operación, mantenimiento e inversiones.

“El objetivo es modernizar Los Nihuiles, recuperar su capacidad de generación y ejecutar las inversiones necesarias”, explicó el mandatario. Según detalló, los trabajos deberán contemplar la rehabilitación de los equipos afectados por el aluvión de 2025, mejoras en la infraestructura y un aumento de la confiabilidad del sistema.

El decreto recordó que las 4 centrales debieron salir de servicio luego de un fenómeno meteorológico que provocó daños y volvió necesaria una reparación integral. Frente a esa situación, la Legislatura declaró la emergencia del sistema hidroeléctrico durante 14 meses y extendió la etapa de transición iniciada tras el vencimiento de la concesión original.

La concesión de Hidroeléctrica Los Nihuiles S.A. (HINISA) había concluido el 31 de mayo de 2024. Ahora, el Gobierno provincial busca que HEMSA asuma transitoriamente la operación hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta que el nuevo adjudicatario tome el control, lo que suceda primero. Para que esto ocurra, la Nación deberá reconocer formalmente a la sociedad mendocina como operadora dentro del Mercado Eléctrico Mayorista.

Qué se licitará y quién recibirá el dinero

HEMSA fue creada por una ley provincial como sociedad destinada a recibir las concesiones vinculadas con el sistema. Aunque esa norma autorizaba la transferencia de al menos el 51% de su capital, el Ejecutivo resolvió ofrecer el paquete accionario completo.

El decreto argumentó que la venta del 100% permitirá mantener una gestión unificada y mejorar el precio ofrecido. Todo el dinero obtenido será depositado a nombre de la Empresa Mendocina de Energía (EMESA), actual titular de las acciones.

El llamado deberá difundirse en medios provinciales, nacionales e internacionales. También será publicado en el Boletín Oficial y en los sitios de Compras Mendoza, el Ministerio de Energía y Ambiente y EMESA.

De acuerdo con Cornejo, Los Nihuiles cuenta con una capacidad instalada cercana a los 290 megavatios. Sin embargo, la fecha del llamado, el cronograma de ofertas y los compromisos económicos definitivos quedarán sujetos a la revisión de los pliegos y a los acuerdos que alcancen Mendoza y la Nación.