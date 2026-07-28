La salud mental cambió el terreno en el que actúan las Fuerzas Especiales de Mendoza

Comisario Javier Ortiz, jefe de las Fuerzas de Operaciones Especiales de la Policía de Mendoza.

Hoy, la crisis de salud mental y la violencia de género son los factores que generan más intervenciones.

Un sistema integrado por cuatro pilares

A diferencia de lo que suele imaginarse, las FOE no son un grupo homogéneo, sino un sistema articulado por cuatro unidades especializadas que intervienen según la naturaleza del conflicto:

GES (Grupo Especial de Seguridad): es el brazo técnico y de apoyo armado. Se encarga de allanamientos de alto riesgo en coordinación con Investigaciones o Narcocriminalidad y de la contención táctica del perímetro en situaciones extremas.

es el brazo técnico y de apoyo armado. Se encarga de de en coordinación con Investigaciones o y de la contención táctica del perímetro en situaciones extremas. GRIS (Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros): es el equipo de negociación pura. Su objetivo es tender puentes de diálogo y resolver los conflictos de manera pacífica, sin recurrir al uso de la fuerza.

es el equipo de pura. Su objetivo es tender puentes de y resolver los conflictos de manera sin recurrir al uso de la fuerza. División Táctica de Explosivos: se dedica a la detección y neutralización de amenazas. Su labor empieza temprano: todos los días a las 5 de la mañana realizan inspecciones preventivas en la Casa de Gobierno y en el despacho del gobernador antes del inicio de la actividad oficial.

se dedica a la y neutralización de Su labor empieza temprano: todos los días a las 5 de la mañana realizan inspecciones preventivas en la Casa de Gobierno y en el despacho del gobernador antes del inicio de la actividad oficial. UPAT (Policía Turística): efectivos reconocidos por la franja naranja en sus uniformes y móviles, asisten a visitantes extranjeros y aportan intérpretes de idiomas o de lengua de señas cuando la persona involucrada en una crisis requiere mediación especial.

Las Fuerzas Especiales de la Policía nunca saben con qué van a encontrarse durante una jornada de trabajo. Imagen ilustrativa.

El "Comité de Crisis" y la tecnología en el terreno

Según cuenta el comisario Ortiz, cuando se activa una alerta por una persona atrincherada, una toma de rehenes o un intento de suicidio, se pone en marcha un protocolo estricto.

Se conforma un Comité de Crisis integrado por especialistas de distintas ramas y presidido por un jefe jerárquico que evalúa cada movimiento.

"Somos una máquina de tomar decisiones en ese momento; la ponemos en tela de juicio constante y evaluamos si lo que decidimos es lo correcto", señala el entrevistado.

Los negociadores son una parte fundamental en la resolución de incidentes. Imagen ilustrativa.

Entre las tácticas clave figura el concepto de "cambio empático". Si la conversación con un negociador no fluye o entra en una meseta, el efectivo es relevado de inmediato para cambiar la dinámica del diálogo. Además, se aplica un aislamiento total de la escena para evitar interferencias externas, pudiendo bloquear señales de telefonía celular en el inmueble si la situación lo exige.

Frente a emergencias en puntos alejados de la provincia, el equipo utiliza el helicóptero Halcón 1 para trasladar personal táctico de inmediato, mientras desde la base se asesora por radio y en tiempo real a los primeros efectivos policiales que arribaron al lugar.

Las FOE han intervenido en cientos de episodios durante los últimos años. Imagen ilustrativa.

De las tomas de rehenes a las crisis de salud mental

Uno de los aspectos más reveladores de la labor actual es la transformación del tipo de delito o intervención en las últimas dos décadas. Ortiz explica que hace 20 años el escenario habitual eran los robos frustrados con toma de rehenes. Hoy, en cambio, la abrumadora mayoría de los llamados responde a crisis de salud mental, consumo problemático y episodios de violencia familiar o de género.

Ante este cambio de época, el rol del negociador cobra una dimensión determinante. "Todas las personas que intervenimos en una crisis suicida las tomamos como reales; no desestimamos ninguna", remarca el comisario, y añade: "Es fundamental tener la capacidad de escuchar para desarmar con palabras el dolor que está sucediendo".

A veces, la decisión de un segundo puede cambiar el rumbo de una vida. Esa es la presión con la que trabajan algunos efectivos de las FOE.

Exigencia, perfil bajo y formación continua

El ingreso a estas unidades requiere vocación y una rigurosa selección. Para ser parte del GES, por ejemplo, es obligatorio ser efectivo policial, tener hasta 30 años y superar un curso de adiestramiento intensivo de cuatro meses y medio.

Para el GRIS y Explosivos, los cursos duran un mes, aunque Ortiz aclara que la verdadera experiencia operativa recién se consolida tras un año ininterrumpido de intervenciones en la calle.

Unidad y sentido de pertenencia. Sin "sentirse parte", las operaciones bajo presión se vuelven más difíciles.

Pese a la constante exposición al peligro, la premisa de las Fuerzas Operativas Especiales de Mendoza se mantiene inalterable: mantener el bajo perfil, trabajar en silencio y capacitarse día a día para que, cuando el teléfono del 911 vuelva a sonar por una emergencia crítica, la respuesta estatal vuelva a salvar una vida.