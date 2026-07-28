Lo que parecía absolutamente imposible terminó convirtiéndose en una de las historias más conmovedoras tras los terremotos que sacudieron a Venezuela a fines de junio. Beily, un caniche de 2 años, fue rescatado con vida después de permanecer 29 días bajo los escombros en Catia La Mar.
Rescataron con vida a un caniche que estuvo 29 días bajo los escombros en Venezuela: "Protegió a su dueña"
"Beily" sobrevivió casi un mes atrapado entre las ruinas en Venezuela tras el terremoto. Fue rescatado y entregado a la familia de su dueña, fallecida
El perro fue encontrado el 23 de julio, durante las tareas de búsqueda. Según se informó, permanecía atrapado cerca del cuerpo sin vida de su dueña. Tras el rescate, fue entregado a sus familiares, entre ellos Victoria, de 11 años, y su padre, Jairo.
La niña recordó el momento en que supo que había un perro vivo entre las ruinas. "Me dicen 'blanco', yo me bajo de la moto y salgo corriendo", contó en una entrevista con Noticias Caracol En Vivo.
Al llegar al lugar confirmó que se trataba de Beily. "Cuando lo veo, digo, lo reconozco y veo que es Beiley. Yo lo llamo para ver si me reconoce, pero él estaba ido y no me reconoció", relató, al describir el estado de desorientación en el que se encontraba el animal.
Los rescatistas encontraron al perro junto al cuerpo de la madre de la niña. "Estaba tratando de protegerla", aseguró Victoria.
El rescate de Beily y el inicio de su recuperación
Tras ser extraído de los escombros, el caniche fue trasladado a una clínica veterinaria para recibir atención médica.
Jairo explicó que una veterinaria se ofreció a acompañar todo el proceso de recuperación. "Ella nos abrió su puerta de la clínica y dijo que trajéramos a Beiley, que quería ser la doctora que estuviese pendiente de su recuperación", señaló.
La profesional destacó el impacto emocional del caso y aseguró que el rescate representa un mensaje de esperanza en medio de la tragedia. "Entre tanto dolor, tenemos experiencias como estas que nos hacen sentir y creer que lo que estamos haciendo es lo correcto y que la vida siempre va a tener un nuevo regalo", expresó.
La historia de Beily se convirtió en un símbolo de resistencia tras el doble sismo y conmovió a miles de personas por la capacidad del animal para sobrevivir casi un mes aislado entre los escombros.
En pocas palabras
- Rescate de Beily: un caniche de 2 años fue salvado tras 29 días atrapado en escombros en Venezuela.
- Hallazgo conmovedor: el perro fue encontrado junto al cuerpo de su dueña, a quien habría intentado proteger.
- Recuperación: tras el rescate, Beily recibió atención veterinaria y está en proceso de recuperación.