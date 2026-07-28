Rescataron con vida a un caniche que estuvo 29 días bajo los escombros en Venezuela: "Protegió a su dueña"

Beily, el perrito que fue rescatado con vida en Venezuela y sorprendió al mundo. Foto: gentileza

Al llegar al lugar confirmó que se trataba de Beily. "Cuando lo veo, digo, lo reconozco y veo que es Beiley. Yo lo llamo para ver si me reconoce, pero él estaba ido y no me reconoció", relató, al describir el estado de desorientación en el que se encontraba el animal.

Los rescatistas encontraron al perro junto al cuerpo de la madre de la niña. "Estaba tratando de protegerla", aseguró Victoria.

El rescate de Beily y el inicio de su recuperación

Tras ser extraído de los escombros, el caniche fue trasladado a una clínica veterinaria para recibir atención médica.

Jairo explicó que una veterinaria se ofreció a acompañar todo el proceso de recuperación. "Ella nos abrió su puerta de la clínica y dijo que trajéramos a Beiley, que quería ser la doctora que estuviese pendiente de su recuperación", señaló.

La profesional destacó el impacto emocional del caso y aseguró que el rescate representa un mensaje de esperanza en medio de la tragedia. "Entre tanto dolor, tenemos experiencias como estas que nos hacen sentir y creer que lo que estamos haciendo es lo correcto y que la vida siempre va a tener un nuevo regalo", expresó.

La historia de Beily se convirtió en un símbolo de resistencia tras el doble sismo y conmovió a miles de personas por la capacidad del animal para sobrevivir casi un mes aislado entre los escombros.