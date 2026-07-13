Sube a 4.490 la cifra de muertes por el terremoto en Venezuela y hay miles de refugiados

El apoyo internacional comenzó a ingresar paulatinamente a través de los principales puertos seguros habilitados. Los cargamentos contienen principalmente agua potable.

La evolución de las víctimas fatales ha mostrado un incremento constante desde el inicio de la emergencia sanitaria y civil. Los reportes iniciales del pasado 25 de junio contabilizaban 188 decesos, un indicador que escaló de forma progresiva hasta alcanzar el actual registro consolidado el domingo, en medio de la conmoción por los terremotos en Venezuela.

El plan de asistencia tras los terremotos en Venezuela

Para dar respuesta a la contingencia civil, el gobierno nacional mantiene el despliegue técnico de 31.837 funcionarios pertenecientes a distintas agencias de seguridad y prevención de riesgos. A este contingente estatal se sumaron un total de 30.535 voluntarios civiles inscriptos en los registros de asistencia humanitaria desplegados en las zonas críticas.

Las agencias meteorológicas y sismológicas reportaron que se han contabilizado 1.222 réplicas desde los eventos principales ocurridos el pasado 24 de junio. Aquellos movimientos iniciales alcanzaron magnitudes de 7,2 y 7,5 en la escala de Richter, localizándose el epicentro en las proximidades de Yumare, en la jurisdicción del estado Yaracuy.

En materia de infraestructura urbana, el distrito de La Guaira concentró los mayores daños estructurales tras registrar el colapso total de 158 edificios. Esta cifra representa el 80% de los derrumbes habitacionales contabilizados a nivel nacional por las oficinas de planificación y vivienda debido a los fuertes terremotos en Venezuela.

Ante los destrozos materiales, los equipos técnicos del Estado iniciaron la implementación de un censo biométrico diseñado para cuantificar las demandas de construcción. Las estimaciones preliminares del sector público proyectan una necesidad habitacional urgente cercana a las 25.000 soluciones para todas las familias damnificadas por la catástrofe.

La Guaira concentró los mayores daños estructurales tras registrar el colapso total de 158 edificios Foto: Noticias Argentinas

Reconstrucción y gestión por los terremotos en Venezuela

Por su parte, los representantes del Poder Legislativo anunciaron que la próxima semana se procederá a concretar la entrega de las primeras 200 casas. Las autoridades parlamentarias aclararon que el proceso de remoción de escombros se ejecuta bajo estrictos protocolos de seguridad para preservar posibles vidas atrapadas entre las estructuras colapsadas.

Finalmente, la presidencia de la Asamblea Nacional desmintió las versiones referidas a la utilización de fosas comunes para los cuerpos no reclamados. Los voceros explicaron que en el predio del cementerio La Esperanza se realizan inhumaciones debidamente individualizadas tras los terremotos en Venezuela.

Los entierros se realizan bajo estrictos controles sanitarios y de identificación. Cada uno de los procedimientos se ejecuta luego de la obtención de muestras biológicas destinadas a futuras identificaciones de los fallecidos, garantizando el derecho a la identidad de las víctimas del desastre natural.

Detalle del despliegue logístico y sanitario

Los centros asistenciales de campaña reportaron un abastecimiento estable de medicamentos complejos para la atención de los heridos quirúrgicos. Las autoridades sanitarias destacaron que, a pesar de las dificultades logísticas derivadas de los terremotos en Venezuela, la red de hospitales de contingencia sigue operativa las 24 horas.

El apoyo internacional comenzó a ingresar paulatinamente a través de los principales puertos seguros habilitados. Los cargamentos contienen principalmente agua potable, pastillas potabilizadoras y kits de primeros auxilios que son distribuidos por el comité de emergencia civil nacional en los sectores más aislados de la geografía venezolana.

Las proyecciones climáticas para los próximos días generan preocupación entre los equipos de rescate debido a la probabilidad de lluvias moderadas. Estas precipitaciones podrían complicar las tareas de remoción, pero el personal estatal y los voluntarios civiles continúan trabajando en turnos rotativos para asegurar el despeje de las rutas.