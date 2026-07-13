Avanza la obra del Acceso Este y cambian los desvíos desde este lunes en un tramo de Maipú

Las obras en el Acceso Este en el tramo de Maipú avanzan rápido y habrá nuevos desvíos. Foto: Paula Jalil/ radio Nihuil

Cómo será el nuevo desvío con doble circulación en el Acceso Este

La principal modificación comenzará a regir desde el lunes al mediodía, cuando ambos sentidos de circulación compartirán la calzada sur en un tramo de aproximadamente 4 kilómetros, entre el puente de la Ruta Provincial 31 y la calle Las Margaritas, en Maipú.

La doble circulación estará delimitada con conos, tachos y señalización preventiva, ya que las colectoras de ese sector no tienen capacidad para absorber el volumen de tránsito del Acceso.

En la práctica, los conductores que viajen hacia Ciudad (sentido Oeste) deberán cruzar a la calzada sur a la altura de Las Margaritas, circularán allí junto con los vehículos que viajan hacia San Martín y volverán a la calzada norte al llegar al puente de la Ruta Provincial 31.

El espacio que quedará liberado en la calzada norte permitirá realizar trabajos de compactación del suelo para continuar con la obra.

El miércoles comenzarán con la pavimentación definitiva en un tramo del Acceso Este, en Maipú.

El miércoles comienza la pavimentación definitiva en un tramo

A partir del miércoles comenzará una de las etapas más importantes de la obra: la colocación de la primera carpeta asfáltica definitiva sobre la calzada norte, en el sentido Oeste (hacia el Gran Mendoza).

Los trabajos se desarrollarán entre los puentes Lamadrid y San Pedro, donde se extenderá una capa de asfalto de 7 centímetros de espesor. Más adelante se colocará una segunda capa, también de 7 centímetros, que completará la estructura definitiva de la calzada.

En forma simultánea, continuará la distribución de la base estabilizada entre los puentes San Pedro y Las Margaritas.

Cómo circulará el tránsito

El esquema de circulación quedará organizado de la siguiente manera:

Sentido Este-Oeste (hacia Ciudad)

Desde Lamadrid hasta Las Margaritas : circulación por la colectora.

hasta : circulación por la colectora. Desde Las Margaritas hasta la Ruta Provincial 31 : desvío hacia la calzada sur, donde habrá doble circulación.

hasta la : desvío hacia la calzada sur, donde habrá doble circulación. Desde la Ruta Provincial 31 hacia el oeste: circulación por la calzada habitual.

hacia el oeste: circulación por la calzada habitual. Entre las calles Cervantes y Serpa: tránsito reducido a media calzada.

Sentido Oeste-Este (hacia San Martín)

Desde Serpa hasta Cervantes : circulación por la colectora, excepto en el cruce con Don Bosco .

hasta : circulación por la colectora, excepto en el cruce con . Desde la Ruta Provincial 31 hasta Las Margaritas: circulación por la calzada sur compartiendo el tránsito en doble sentido.

Desde el Gobierno provincial solicitaron a los conductores respetar la señalización y reducir la velocidad en las zonas intervenidas para facilitar el desarrollo de las obras y mantener la seguridad vial mientras continúan los trabajos de modernización del Acceso Este.