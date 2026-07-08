Los tramos más complicados por las obras en el Acceso Este y Acceso Sur y dónde se encuentran los cortes

El Acceso Sur será escenario de obras

A diferencia de lo que ocurre en el Acceso Este, por ahora no habrá cortes de tránsito, ya que la primera etapa de las obras del Acceso Sur serán en las banquinas. No obstante, igual habrá demoras en el tránsito por la presencia de maquinaria pesada, por lo que en esas zonas se deberá reducir la velocidad y tener precaución.

En la primera parte de las obras, se estará trabajando en la vía sur-norte, entre las calles Azcuénaga y Anchorena de Luján, mientras que del lado oeste del Acceso Sur, las obras se concentrarán entre Paso y Boedo.

Hay que tener en cuenta que estas obras durarán un tiempo prolongado, ya que el proyecto sobre el Acceso Sur también contempla la construcción de tres nuevos puentes, ensanches y rotondas, entre otras obras.

El Acceso Este estará cortado en parte por la mega obra que se está realizando en esa ruta. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

Obras en el Acceso Este: los cortes a tener en cuenta

El Acceso Este, desde hace tiempo es escenario de obras, pero este lunes se comenzó a trabajar en un sector con más circulación, como lo es el tramo de 500 metros ubicados entre los puentes de las calles Arturo González, en el límite entre Maipú y Guaymallén. Allí se comenzó la construcción de la tercera trocha.

En ese sentido, desde el gobierno y la municipalidad de Guaymallén aseguraron que se mantendrá abierto uno de los tramos del Acceso Este, pero se mostraron preocupados por la falta de precaución de algunos conductores que no reducen la marcha a pesar de la presencia de la obra.

El hecho de que haya una sola trocha abierta, e incluso estando las laterales habilitadas, igualmente puede provocar demoras en el tránsito para todos aquellos que deban circular por el Acceso Este.