Cómo coser fundas para las camperas o tapados de abrigo: un DIY simple y útil de invierno

DIY: cómo coser fundas para proteger las camperas en invierno

Este DIY o truco de ropa no solo es útil para proteger las camperas del roce con otros abrigos dentro del armario. También sirve para cuidar la ropa de invierno de la humedad, de los malos olores, el polvo y las plagas como las polillas, que suelen buscar prendas de lana para alimentarse.

Para realizar este proyecto, yo recomiendo usar telas resistentes y duraderas, fáciles de coser, pero que también creen una capa protectora sobre la campera o prenda de ropa. La fliselina de varios gramos funciona muy bien, aunque también se pueden usar telas de avión impermeables o la famosa tela antidesgarros que se usa para ropa de trabajo.

Tal como se ve en el video de este DIY, se necesita una pieza de tela de la medida de la campera, que pueda cubrirla completamente y no la ajuste. Este truco consta de una tela unida por un cierre en el medio y una arandela superior para pasar la percha.

También se puede hacer un modelo más simple y raído, tomando la medida delantera de la campera y cortando dos piezas de este tamaño. Las cosas enfrentando los derechos y dejas un pequeño orificio en la parte superior para pasar la percha. Es parecido, pero sin cierre.

Un DIY y algo más: consejos para cuidar la ropa de invierno

Para cuidar la ropa de abrigo y evitar que se deforme o percuda, siempre hay que pensar en el lavado, secado y guardado de la misma.

El lavado y sacado de la ropa son claves para que no se dañe.