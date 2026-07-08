Cómo coser fundas para las camperas o tapados de abrigo: un DIY simple y útil de invierno

Muchas prendas de abrigo están fabricadas con telas porosas y tejidos delicados que se pueden dañar cuando pasan mucho tiempo en el armario, pegadas unas con otras. Mi mamá, hace ya varios años, comenzó a realizar un DIY o truco de costura para evitar este daño en la ropa y proteger los tapados o sacos de invierno durante la temporada y luego de ella.
Generalmente, los sacos, tapados, camperas o abrigos de invierno están fabricados con telas rasposas o tejidos que se pueden llenar de bolitas. Esto pasa mucho con la lana o las telas parecidas. Las camperas de cuero ecológico y los sacos Montgomery de paño también sufren si están apretujados en un mismo espacio.
Te voy a compartir este DIY o "hazlo tú mismo" para que puedas confeccionar fundas protectoras para los sacos de abrigo, a medida y con el diseño que más te guste. Son ideales para camperas gruesas, sacos de paño, chaquetas, tapados símil piel o suéteres de lana.
DIY: cómo coser fundas para proteger las camperas en invierno
Este DIY o truco de ropa no solo es útil para proteger las camperas del roce con otros abrigos dentro del armario. También sirve para cuidar la ropa de invierno de la humedad, de los malos olores, el polvo y las plagas como las polillas, que suelen buscar prendas de lana para alimentarse.
Para realizar este proyecto, yo recomiendo usar telas resistentes y duraderas, fáciles de coser, pero que también creen una capa protectora sobre la campera o prenda de ropa. La fliselina de varios gramos funciona muy bien, aunque también se pueden usar telas de avión impermeables o la famosa tela antidesgarros que se usa para ropa de trabajo.
Tal como se ve en el video de este DIY, se necesita una pieza de tela de la medida de la campera, que pueda cubrirla completamente y no la ajuste. Este truco consta de una tela unida por un cierre en el medio y una arandela superior para pasar la percha.
También se puede hacer un modelo más simple y raído, tomando la medida delantera de la campera y cortando dos piezas de este tamaño. Las cosas enfrentando los derechos y dejas un pequeño orificio en la parte superior para pasar la percha. Es parecido, pero sin cierre.
Un DIY y algo más: consejos para cuidar la ropa de invierno
Para cuidar la ropa de abrigo y evitar que se deforme o percuda, siempre hay que pensar en el lavado, secado y guardado de la misma.
- La ropa de lana se lava siempre a mano y se deja secar sobre una toalla seca, nunca tendida porque se deforma.
- Utiliza ciclos de lavado de agua fría y evita los suavizantes en la ropa.
- Guarda la ropa en espacios libres de humedad y asegúrate de que esté completamente seca.