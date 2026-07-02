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La bolsa de compras viral que se puede hacer con un DIY de costura

Con un círculo de tela, unas tiras, un poco de hilo y un DIY, se puede fabricar una bolsa para hacer las compras muy simple y práctica

Isabella Brosio
Por Isabella Brosio [email protected]
Un DIY de hilos para hacer las compras. 

Un DIY de hilos para hacer las compras. 

Si la bolsa de supermercado que usas no tiene mucha capacidad o quieres confeccionar una bolsa ecológica, se puede realizar con un DIY. Existe una bolsa viral de compras que se ajusta a la cantidad de productos o alimentos que necesitas transportar y se hace solo con un círculo de tela.

Comenzar a usar bolsas de tela para las compras del supermercado es una opción ecológica y amigable que reduce notablemente el uso de bolsas plásticas que no se degradan y contaminan. Recientemente se viralizó una bolsa que se ajusta una vez cargados los productos o las compras. Es ideal para la verdulería, para el súper o para cualquier producto.

Las bolsas de tela son ecol&oacute;gicas y m&aacute;s resistentes.&nbsp;

Las bolsas de tela son ecológicas y más resistentes.

Para este tipo de proyectos de costura siempre se puede buscar un truco o tutorial. La costura no solo permite confeccionar bolsas de compras; también sirve para arreglar ropa rota, diseñar prendas desde cero, reutilizar telas viejas y crear accesorios a gusto y medida.

DIY paso a paso: cómo hacer una bolsa de compras circular

La bolsa de compras circular se realiza con pocas piezas de tela y pocos materiales de costura. Este DIY es básicamente un círculo de tela de la medida que desees, pequeños trozos de tira o cinta mochilera y una tira más larga que supere el tamaño de la circunferencia.

Además, vas a necesitar hilo, aguja, tijeras, máquina de coser, una regla, alfileres y todos los materiales del costurero que veas necesarios.

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  1. Para comenzar con el DIY o truco, corta el círculo de tela. Lo ideal es usar una tela firme como lona o cordura. También conviene usar tejidos impermeables o que no se dañen con la humedad, por si algún alimento de las compras pierde o chorrea. Otra opción es usar dos telas, una lona estampada exterior y una tela de avión interna.
  2. Corta pequeñas tiras mochileras para ir poniendo en todo el borde del círculo. Realiza marcas a la misma distancia por todo el borde y cose las cintas tal como se ve en el DIY.
  3. Pasa por las tiras la cinta más larga y cose la punta para que no se salga. Tirando de la cinta se ajusta la bolsa y las compras quedan en el interior.

Otras bolsas de compras que puedo hacer con un DIY

También se pueden coser bolsas de compras clásicas y ecológicas. Con un rectángulo de friselina o lona se pueden coser varias bolsas de compras.

Tambi&eacute;n se pueden armar carritos de compras, pero son m&aacute;s complejos.&nbsp;

También se pueden armar carritos de compras, pero son más complejos.

También se pueden armar estructuras para un carrito de compras con telas resistentes; son más cómodos y no hace falta cargar mucho peso en los hombros.

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