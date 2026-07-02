La bolsa de compras viral que se puede hacer con un DIY de costura

DIY paso a paso: cómo hacer una bolsa de compras circular

La bolsa de compras circular se realiza con pocas piezas de tela y pocos materiales de costura. Este DIY es básicamente un círculo de tela de la medida que desees, pequeños trozos de tira o cinta mochilera y una tira más larga que supere el tamaño de la circunferencia.

Además, vas a necesitar hilo, aguja, tijeras, máquina de coser, una regla, alfileres y todos los materiales del costurero que veas necesarios.

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Para comenzar con el DIY o truco, corta el círculo de tela. Lo ideal es usar una tela firme como lona o cordura. También conviene usar tejidos impermeables o que no se dañen con la humedad, por si algún alimento de las compras pierde o chorrea. Otra opción es usar dos telas, una lona estampada exterior y una tela de avión interna. Corta pequeñas tiras mochileras para ir poniendo en todo el borde del círculo. Realiza marcas a la misma distancia por todo el borde y cose las cintas tal como se ve en el DIY. Pasa por las tiras la cinta más larga y cose la punta para que no se salga. Tirando de la cinta se ajusta la bolsa y las compras quedan en el interior.

Otras bolsas de compras que puedo hacer con un DIY

También se pueden coser bolsas de compras clásicas y ecológicas. Con un rectángulo de friselina o lona se pueden coser varias bolsas de compras.

También se pueden armar carritos de compras, pero son más complejos.

También se pueden armar estructuras para un carrito de compras con telas resistentes; son más cómodos y no hace falta cargar mucho peso en los hombros.