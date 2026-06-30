Colocar plástico de burbujas en las ventanas de casa: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

La clave de este truco casero no está en el material en sí, sino en el aire que queda atrapado dentro de cada burbuja. El aire quieto funciona como un aislante natural que frena el impacto del frío exterior y evita que la temperatura templada del interior se escape. Es, básicamente, una forma económica de simular un sistema de doble acristalamiento.

Entre sus principales beneficios, se destaca lo que se describe a continuación:

Ahorro energético: al reducir la pérdida de calor, las estufas y aires acondicionados trabajan menos.

Paso de luz natural: a diferencia de tapar la ventana con cartones, este material permite que las habitaciones sigan iluminadas.

Privacidad: difumina la vista hacia el interior desde la calle.

Las burbujas pueden quedar siempre mirando hacia el vidrio.

Paso a paso: cómo aplicar este truco casero contra el frío

Para realizar esta técnica en tu hogar no necesitás pegamento, clavos ni herramientas complejas. Solo te hará falta el plástico, un rociador con agua y una tijera.

Limpiá el vidrio: asegurate de retirar toda la tierra de la ventana para que la adherencia sea perfecta.

Cortá a la medida: toma las dimensiones del cristal y recortá el trozo exacto de material.

Rociá agua: pulveriza una capa fina de agua sobre la ventana (podés sumarle una gotita de detergente si querés más firmeza).

Colocá el plástico: presioná el material contra el vidrio húmedo.

Las burbujas deben quedar mirando hacia el vidrio, mientras que la parte lisa debe apuntar hacia el interior de la habitación. Con estos sencillos pasos, notarás cómo los ambientes se perciben mucho más cálidos de forma inmediata.