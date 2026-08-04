Por qué las tapas de las botellas traen una goma en el interior y qué significa

Este disco, dependiendo del plástico y el tipo de botella, puede prevenir la salida del producto, pero también protegerlo del exterior. Funciona llenando el espacio que se forma entre la tapa dura y el borde de la botella.

Este plástico genera un sello hermético.

Cuando se trata de botellas de gaseosa o bebidas con gas, su función tiene que ver más con la calidad que con las filtraciones. Este plástico sirve para que la bebida no pierda gas y mantenga la frescura.

En botellas de conservas de alimentos o frascos con tapa rosca o a presión, las gomas interiores cumplen una función de calidad, de filtración, pero sobre todo de seguridad biológica. Muchas bacterias y organismos podrían ingresar si la tapa está mal cerrada y dejar sus esporas en el alimento.

Por lo tanto, la respuesta a qué significa este disco típico de las botellas y envases de plástico es que básicamente previene derrames, protege el aroma y sabor, evita el riesgo de humedad, mejora el sellado hermético y, por lo tanto, extiende la vida útil del producto.

¿De qué está hecho este plástico?

Dependiendo del tipo de tapa o botella, puede fabricarse con plástico flexible transparente o con un plástico con cartón de recubrimiento impermeable.

Este sello protege el contenido y su vida útil.

Una vez abiertas las botellas o los envases, conviene no retirarlos y seguir usándolos en la tapa hasta que se termine el producto para evitar el ingreso de aire, mantener la calidad del contenido y prevenir contaminación. Algunos envases o frascos ya lo traen pegado o incorporado.