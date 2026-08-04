Así es el Trambús, el micro eléctrico con WiFi que busca reducir un 40% el tiempo de viaje

Atención mendocinos que viajen a Buenos Aires de ahora en más. Es que la Ciudad de aquella provincia dio un paso clave en materia de movilidad urbana con la puesta en marcha del Trambús, un sistema de transporte público 100% eléctrico que busca optimizar la conectividad entre el norte y el sur porteño. Sin la necesidad de tender vías, el micro corredor T1 une la estación Sáenz, en Nueva Pompeya, con el Aeroparque Jorge Newbery a través de 22 kilómetros y 71 paradores.
Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la línea operará con frecuencias de cuatro minutos en hora pico y prevé una demanda de entre 50.000 y 60.000 pasajeros diarios. Al circular por carriles exclusivos y contar con prioridad semafórica, las unidades alcanza una velocidad máxima de 60 km/h, reduciendo hasta un 40% los tiempos de viaje.
El nuevo micro eléctrico: recorrido interbarrial, conexiones y tecnología
El principal atractivo de esta red es que permite agilizar combinaciones sin necesidad de ingresar al centro. Durante su trayecto por barrios como Caballito, Almagro, Villa Crespo y Palermo, se enlaza directamente con:
- Líneas de subte: A (estaciones Acoyte/Río de Janeiro), B (Dorrego), D (Palermo), E (Avenida La Plata) y H (Hospitales).
- Red ferroviaria: estaciones Sáenz, Caballito, Villa Crespo, Palermo y Tres de Febrero.
- Metrobús: corredores Juan B. Justo, Cabildo y Del Sur.
Las unidades cero emisiones se destacan por ser silenciosas y contar con WiFi gratuito, cargadores USB, aire acondicionado, piso bajo con rampas y pantallas con datos en tiempo real.
En materia de seguridad, hay que resaltar que están equipadas con sistema multipago, GPS, cámaras, retrovisores digitales, alertas de colisión frontal, detección de peatones y asistencia a la conducción ADAS.
Para adaptar la infraestructura, se implementaron reordenamientos de tránsito en Caballito, convirtiendo a la avenida Acoyte en mano única con carril exclusivo, modificando la circulación en Honorio Pueyrredón y sumando paradores sobre su parque lineal.
En pocas palabras
- Lanzamiento de Trambús: el nuevo sistema de transporte público 100% eléctrico busca reducir hasta un 40% el tiempo de viaje en Buenos Aires.
- Conexión y Tecnología: el Trambús une Sáenz con Aeroparque y ofrece WiFi gratuito, cargadores USB y pantallas con información en tiempo real.
- Infraestructura y Seguridad: se reordenó el tránsito en Caballito para carriles exclusivos, y las unidades cuentan con sistema multipago y cámaras.