Así es el Trambús, el micro eléctrico con WiFi que busca reducir un 40% el tiempo de viaje

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la línea operará con frecuencias de cuatro minutos en hora pico y prevé una demanda de entre 50.000 y 60.000 pasajeros diarios. Al circular por carriles exclusivos y contar con prioridad semafórica, las unidades alcanza una velocidad máxima de 60 km/h, reduciendo hasta un 40% los tiempos de viaje.

Los micros cuentan con servicio de WiFi y puertos de carga. Foto: GCBA

El nuevo micro eléctrico: recorrido interbarrial, conexiones y tecnología

El principal atractivo de esta red es que permite agilizar combinaciones sin necesidad de ingresar al centro. Durante su trayecto por barrios como Caballito, Almagro, Villa Crespo y Palermo, se enlaza directamente con: