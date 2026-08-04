Por qué es peligroso dejar el celular cargando toda la noche

Uno de estos comportamientos es el de mantener el cargador del dispositivo móvil siempre conectado, ya sea por miedo a perderlo, por comodidad o simple descuido.

Sin embargo, hacerlo podría tener repercusiones negativas en el 'smartphone'.

Aunque un cargador de teléfono no usa la misma energía que un electrodoméstico común, consume alrededor de 0.2 Watts por hora de manera pasiva.

Esta constante actividad acorta la vida útil del cargador, deteriora el cable y desgasta las conexiones. En situaciones extremas, y especialmente si el cargador o sus componentes están dañados, existe un riesgo de cortocircuito y potencialmente de incendio.

Es vital no dejar el dispositivo móvil cargando sobre superficies como ropa o debajo de almohadas, ya que aumenta el riesgo de sobrecalentamiento e incendio.

Además, las cargas constantes y prolongadas pueden disminuir la capacidad total de la batería.

Entre las recomendaciones más importantes está utilizar cargadores originales o certificados, ya que los accesorios genéricos suelen presentar fallas con mayor facilidad y afectar paulatinamente la batería del equipo.

También se aconseja desconectar el equipo una vez complete la carga y no dejarlo conectado durante horas innecesarias después de que se haya cumplido su ciclo de carga.

Otra medida preventiva consiste en revisar periódicamente el estado del cable y del adaptador. Si presentan calentamiento excesivo, grietas o falsos contactos, lo mejor es reemplazarlos de inmediato para evitar daños mucho más grandes, como una emergencia de incendio.

Existen algunas alertas que los expertos indican que no deben pasarse por alto:

Si el celular emite olor a quemado.

Si el celular se recalienta constantemente o la batería se hincha, podría tratarse de una falla interna peligrosa.

En esos casos, los expertos recomiendan suspender el uso del dispositivo y acudir a un servicio técnico autorizado.

También sugieren no cargar el teléfono debajo de la almohada ni dejarlo conectado mientras las personas duermen, especialmente en habitaciones cerradas o con poca ventilación.

Fuente: newsroom.rcnradio.com