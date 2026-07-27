Un mendocino creó una app gratuita para que los adultos mayores pierdan el miedo al celular

Los adultos mayores aprenden a usar el celular en talleres que dicta Lucas Palacios. Pero ahora también pueden hacerlo con la app que creó y que se descarga de forma gratuita. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

A partir de esa vivencia detectó un patrón que se repetía constantemente. "Muchos adultos mayores quieren aprender pero no tienen un lugar seguro donde practicar sin miedo a equivocarse; TuCelu nació para ser ese lugar, un espacio donde puedan olvidarse, volver a empezar y avanzar a su propio ritmo en el aprendizaje de una herramienta que puede parecer fácil pero para ellos no lo es", explica el creador del proyecto.

El detonante para encarar esta app fue la falta de tiempo o de paciencia que suele darse en los entornos familiares de los adultos mayores. Según señala el docente, la respuesta habitual que escuchaba de sus alumnos era que le pedían ayuda a un hijo o un nieto pero ellos terminaban haciendo la gestión en lugar de explicarles.

Con talleres presenciales para adultos mayores no alcanza

El objetivo de la app es justamente devolverles esa autonomía para que puedan desenvolverse solos en el mundo digital, sin depender de nadie. Con los talleres que imparten PAM u otros organismos o clubes o centros de jubilados no basta para abarcar a toda la población de adultos mayores que todavía no se anima a tener un celular por miedo a no saber usarlo.

El diferencial de la plataforma que creó el mendocino Lucas Palacios radica en su enfoque práctico e interactivo. La herramienta cuenta con más de 35 módulos educativos diseñados para orientar al usuario en el manejo del equipo, el uso del teclado, la cámara, WhatsApp y demás redes sociales.

"Antes todo venía con manual de uso, los celulares ya no, y ellos están acostumbrados a leer el paso a paso, tienen otro modo de aprendizaje incorporado", explica el desarrollador de TuCelu.

Lucas Palacios tiene 36 años, dicta talleres sobre alfabetización digital para adultos mayores y ahora desarrolló una app para que aprendan a usar un celular. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

Simulaciones reales y aprendizaje a medida de los adultos mayores

Además su app incorpora emuladores que reproducen la interfaz de plataformas complejas, permitiendo realizar pruebas en entornos controlados que no generan un impacto real.

Las simulaciones de home banking y billeteras virtuales buscan dar respuesta a la desconfianza y los riesgos de la virtualidad que afectan sobre todo a los adultos mayores.

"La aplicación les enseña cómo prevenir estafas virtuales; está dividida en módulos para cada aprendizaje, donde les explicamos cómo detectarlas y qué datos son los que siempre tenemos que cuidar", destaca Lucas Palacios en charla con Diario UNO.

Para él, la tecnología "debería dar independencia, no generar miedo". Y agrega: "Les enseño, como en los talleres, a identificar mensajes fraudulentos, códigos de verificación sospechosos y otros riesgos frecuentes que se dan contra los adultos mayores".

Una app inspirada en los talleres de adultos mayores

Por otro lado, para garantizar una experiencia accesible, la app cuenta con tipografía adaptable, narrador de voz, juegos para ejercitar la memoria y la posibilidad de funcionar sin conexión a internet.

El proceso de desarrollo de la herramienta se nutrió directamente del trabajo en el aula durante casi un año. La interacción cotidiana con los alumnos le permitió a Lucas ajustar cada detalle según las necesidades observadas.

"Fui elaborando la aplicación en el campo con ellos; he visto alumnos que pasaron de no haber tenido nunca un celular en sus manos a poder manejarse incluso con inteligencia artificial para que les lea las recetas médicas y sus contraindicaciones, por ejemplo", comenta el emprendedor sobre los resultados del método.

TuCelu es una plataforma móvil educativa diseñada especialmente para adultos mayores que quieren aprender a usar el celular de forma segura, a su propio ritmo y sin depender de terceros TuCelu es una plataforma móvil educativa diseñada especialmente para adultos mayores que quieren aprender a usar el celular de forma segura, a su propio ritmo y sin depender de terceros

Lucas fue desarrollando su app TuCelu a partir de los talleres que dicta a los adultos mayores. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

Palacios destaca el interés genuino de las personas mayores por aprender para alcanzar su automonía digital y así poder comunicarse con sus familiares, realizar trámites, "pagar la luz o el gas o manejarse en su home banking sin necesidad de depender de intermediarios y con la seguridad de saber que lo van a hacer bien" aporta el emprendedor tecnológico.

Incorporará a la app tutoriales en videos

TuCelu es el primer desarrollo impulsado desde Vespera Software Lab, un estudio enfocado en proyectar soluciones tecnológicas con impacto social.

La iniciativa es 100% gratuita y no contiene anuncios ni publicidad, priorizando una experiencia de navegación fluida, sin distracciones ni barreras que puedan generar frustración o confusiones en los adultos mayores.

La app TuCelu está pensada para que los adultos mayores aprendan a usar sus celulares, de fácil acceso y gratuito. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

Además TuCelu funciona offline y solo requiere conexión a internet para descargar actualizaciones de módulos o correcciones de la app. Al iniciar, la app solicita nombre y provincia o municipio para personalizar la experiencia y ofrecer módulos locales. El usuario puede optar por vincular una cuenta de Gmail para guardar su progreso de aprendizaje.

En cuanto a la continuidad del proyecto, el desarrollador incorporará tutoriales en video para cada lección en su app y busca establecer acuerdos con entidades bancarias e instituciones para habilitar simuladores oficiales y crear módulos educativos a medida.

Tecnología con sentido de inclusión social

Con el mismo enfoque de servicio, el estudio trabaja en el desarrollo de Calma Azul, una plataforma orientada a acompañar a personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y a sus familias.

"Tengo una hija con autismo, la estoy desarrollando desde mi experiencia personal", anuncia Lucas Palacios. Y concluye: "Quiero crear un ecosistema entre los padres y los profesionales que trabajan con ese chico con autismo; para evitar eso que ocurre muchas veces que cuando uno va a ver al psiquiatra se olvida detalles con respecto al paciente, y son cosas que pueden ayudarlos en el día a día".

Es que, en definitiva, el propósito del emprendedor mendocino no es monetizar su trabajo sino poner a disposición sus conocimientos para desarrollar proyectos en los que la tecnología sea una herramienta de inclusión y autonomía para quienes más la necesitan.