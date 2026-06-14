El ingenio de los estafadores virtuales no tiene límites y, desafortunadamente, los adultos mayores siguen siendo el blanco preferido de las organizaciones delictivas. En las últimas semanas, se detectó una masiva ola de engaños que encendió las alarmas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). A través de canales digitales falsos, los delincuentes logran ganarse la confianza de los beneficiarios para cometer fraudes financieros irreparables.
La tajante advertencia de ANSES para que los jubilados no caigan en esta nueva estafa
Los ciberdelincuentes sofisticaron sus métodos y utilizan el nombre del organismo previsional para robar datos bancarios y vaciar cuentas. Enterate cuál es el modus operandi del engaño y qué es lo que jamás te va a pedir la entidad
Ante el aumento de denuncias, el organismo previsional emitió un comunicado urgente detallando las modalidades de estafa más comunes de este 2026 y recordó los protocolos de seguridad obligatorios para evitar que los abuelos sufran el vaciamiento de sus cuentas de la seguridad social o la toma de créditos no autorizados a su nombre.
El "cuento del tío" versión digital: ¿Cómo operan?
La modalidad más peligrosa y extendida arranca con un mensaje de WhatsApp o un correo electrónico que imita a la perfección la estética oficial de ANSES. Utilizando logos actualizados y un lenguaje pretendidamente formal, los estafadores contactan al jubilado o pensionado con diferentes excusas atractivas:
- El cobro de un supuesto bono extraordinario: Te informan que tenés un dinero retenido a tu favor y que debés realizar un trámite inmediato para liberarlo.
- Actualización de datos obligatoria: Indican que, si no revalidás tu identidad de manera virtual, tu próximo haber mensual quedará suspendido.
- Juicios por reajuste de haberes: Falsos abogados llaman por teléfono asegurando que la liquidación de la histórica "reparación" ya está lista para ser transferida.
El peligro real surge cuando el estafador solicita un código de verificación (Token), las claves de acceso a la app de Mi ANSES, o guía a la víctima mediante engaños telefónicos hacia un cajero automático para que modifique sus credenciales del Home Banking. Una vez que obtienen estos accesos, vacían los fondos acumulados en segundos.
Las reglas de oro de ANSES para evitar estafas
Para frenar el avance de estos delitos informáticos, el organismo enfatizó una serie de pautas que todos los beneficiarios y sus familias deben grabar a fuego:
- ANSES no llama por teléfono: El personal de la entidad jamás se comunicará con un usuario de forma directa para pedir datos personales, claves bancarias ni números de tarjetas de débito o crédito.
- Canales de comunicación oficiales: Todos los trámites son gratuitos y se realizan de forma segura ingresando únicamente a la web oficial anses.gob.ar o mediante la aplicación móvil oficial utilizando la Clave de la Seguridad Social, la cual es estrictamente confidencial.
- No compartas pantallas ni códigos: Bajo ninguna circunstancia se debe dar el PIN del cajero, las claves de la billetera virtual ni los códigos temporales de SMS a terceras personas, aunque digan trabajar para el Gobierno.
En caso de recibir una llamada sospechosa o un mensaje dudoso, la recomendación absoluta es cortar la comunicación de inmediato y realizar la denuncia correspondiente a través del correo oficial de denuncias de la entidad ([email protected]) o presentándose de forma presencial en las oficinas de atención al público sin turno previo.