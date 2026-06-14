La tajante advertencia de ANSES para que los jubilados no caigan en esta nueva estafa

El cobro de un supuesto bono extraordinario: Te informan que tenés un dinero retenido a tu favor y que debés realizar un trámite inmediato para liberarlo.

Te informan que tenés un dinero retenido a tu favor y que debés realizar un trámite inmediato para liberarlo. Actualización de datos obligatoria: Indican que, si no revalidás tu identidad de manera virtual, tu próximo haber mensual quedará suspendido.

Indican que, si no revalidás tu identidad de manera virtual, tu próximo haber mensual quedará suspendido. Juicios por reajuste de haberes: Falsos abogados llaman por teléfono asegurando que la liquidación de la histórica "reparación" ya está lista para ser transferida.

El peligro real surge cuando el estafador solicita un código de verificación (Token), las claves de acceso a la app de Mi ANSES, o guía a la víctima mediante engaños telefónicos hacia un cajero automático para que modifique sus credenciales del Home Banking. Una vez que obtienen estos accesos, vacían los fondos acumulados en segundos.

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Las reglas de oro de ANSES para evitar estafas

Para frenar el avance de estos delitos informáticos, el organismo enfatizó una serie de pautas que todos los beneficiarios y sus familias deben grabar a fuego:

ANSES no llama por teléfono: El personal de la entidad jamás se comunicará con un usuario de forma directa para pedir datos personales, claves bancarias ni números de tarjetas de débito o crédito.

El personal de la entidad jamás se comunicará con un usuario de forma directa para pedir datos personales, claves bancarias ni números de tarjetas de débito o crédito. Canales de comunicación oficiales: Todos los trámites son gratuitos y se realizan de forma segura ingresando únicamente a la web oficial anses.gob.ar o mediante la aplicación móvil oficial utilizando la Clave de la Seguridad Social, la cual es estrictamente confidencial.

Todos los trámites son gratuitos y se realizan de forma segura ingresando únicamente a la web oficial o mediante la aplicación móvil oficial utilizando la Clave de la Seguridad Social, la cual es estrictamente confidencial. No compartas pantallas ni códigos: Bajo ninguna circunstancia se debe dar el PIN del cajero, las claves de la billetera virtual ni los códigos temporales de SMS a terceras personas, aunque digan trabajar para el Gobierno.

En caso de recibir una llamada sospechosa o un mensaje dudoso, la recomendación absoluta es cortar la comunicación de inmediato y realizar la denuncia correspondiente a través del correo oficial de denuncias de la entidad ([email protected]) o presentándose de forma presencial en las oficinas de atención al público sin turno previo.