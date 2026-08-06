Jubilados ANSES con DNI terminado en 2: tres fechas distintas de cobro en agosto y valores con aumento

Pensiones No Contributivas (PNC): cobra el miércoles 11 de agosto .

cobra el . Jubilaciones y pensiones que no superen la mínima: cobran el miércoles 12 de agosto .

cobran el . Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo: cobran el miércoles 26 de agosto.

Los fondos permanecen guardados en las respectivas cuentas sueldo a partir de la fecha asignada, estando disponibles para extracción física o utilización con tarjeta de débito.

Escala de haberes en agosto: montos base y refuerzo de $70.000

El reajuste por movilidad modifica el piso y el techo de las prestaciones contributivas y no contributivas. En simultáneo, el Estado nacional deposita el bono extraordinario de $70.000 a los beneficiarios de menores ingresos.

El cuadro de liquidación para el octavo mes del año queda configurado de la siguiente manera:

Jubilación Mínima: $419.775,92 de haber básico + $70.000 de bono = $489.775,92 en total .

$419.775,92 de haber básico + $70.000 de bono = . Jubilación Máxima: asciende a $2.824.694,50 (sin adicional).

asciende a (sin adicional). Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $335.820,74 de haber básico + $70.000 de bono = $405.820,74 en total .

$335.820,74 de haber básico + $70.000 de bono = . PNC por Invalidez o Vejez: $293.843,14 de haber básico + $70.000 de bono = $363.843,14 en total.

Para quienes cobran un haber superior a la mínima de $419.775,92 pero no alcanzan el límite de $489.775,92, la ANSES liquida un suplemento proporcional hasta completar esa suma.

Requisitos para iniciar el trámite jubilatorio en ANSES

Aquellas personas que estén próximas a cumplir la edad reglamentaria o ya cuenten con los 30 años de servicios deben cumplir con la siguiente secuencia para solicitar la prestación: