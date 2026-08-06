La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) fijó las jornadas de cobro para jubilados y pensionados cuyo Documento Nacional de Identidad (DNI) termina en 2. Al igual que ocurre con otras terminaciones, el día específico de acreditación en la cuenta bancaria está determinado por la naturaleza del haber que percibe cada titular.
Jubilados ANSES con DNI terminado en 2: tres fechas distintas de cobro en agosto y valores con aumento
La Administración Nacional de la Seguridad Social organizó el esquema de acreditaciones del mes para los titulares con documento finalizado en 2. El desglose según el tipo de prestación, los haberes con la suba del 1,89% y cómo iniciar la jubilación.
En este período, la totalidad de los ingresos del sistema previsional incorpora el reajuste automático del 1,89%, valor derivado de la medición oficial de la inflación de junio (1,9%) computada con dos decimales.
Las tres fechas oficiales de cobro para la terminación 2
Para evitar la saturación en las sucursales bancarias y ordenar la atención presencial, la ANSES distribuye las liquidaciones del DNI terminado en 2 en tres momentos del mes:
- Pensiones No Contributivas (PNC): cobra el miércoles 11 de agosto.
- Jubilaciones y pensiones que no superen la mínima: cobran el miércoles 12 de agosto.
- Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo: cobran el miércoles 26 de agosto.
Los fondos permanecen guardados en las respectivas cuentas sueldo a partir de la fecha asignada, estando disponibles para extracción física o utilización con tarjeta de débito.
Escala de haberes en agosto: montos base y refuerzo de $70.000
El reajuste por movilidad modifica el piso y el techo de las prestaciones contributivas y no contributivas. En simultáneo, el Estado nacional deposita el bono extraordinario de $70.000 a los beneficiarios de menores ingresos.
El cuadro de liquidación para el octavo mes del año queda configurado de la siguiente manera:
- Jubilación Mínima: $419.775,92 de haber básico + $70.000 de bono = $489.775,92 en total.
- Jubilación Máxima: asciende a $2.824.694,50 (sin adicional).
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $335.820,74 de haber básico + $70.000 de bono = $405.820,74 en total.
- PNC por Invalidez o Vejez: $293.843,14 de haber básico + $70.000 de bono = $363.843,14 en total.
Para quienes cobran un haber superior a la mínima de $419.775,92 pero no alcanzan el límite de $489.775,92, la ANSES liquida un suplemento proporcional hasta completar esa suma.
Requisitos para iniciar el trámite jubilatorio en ANSES
Aquellas personas que estén próximas a cumplir la edad reglamentaria o ya cuenten con los 30 años de servicios deben cumplir con la siguiente secuencia para solicitar la prestación:
- Revisar la historia laboral: ingresar a la plataforma Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, dirigirse a la solapa Trabajo y seleccionar Consultar Historia Laboral.
- Presentar documentación respaldatoria: si existen períodos trabajados que no figuran en el sistema, se debe reunir la certificación de servicios, los recibos de sueldo o comprobantes de la obra social, además del Formulario 6.18 de solicitud prestacional.
- Solicitar turno: pedir una cita a través del sitio web oficial de la ANSES para concurrir con la documentación física y el DNI a la delegación (UDAI) más cercana.
En pocas palabras
- Jubilados ANSES: Se definieron las fechas de cobro de agosto para DNI terminados en 2, con aumentos aplicados.
- Fechas de cobro: Acreditaciones escalonadas: Pensiones No Contributivas (11/8), mínimas (12/8) y superiores a la mínima (26/8).
- Nuevos montos: La jubilación mínima ascenderá a $489.775,92 (incluye bono de $70.000), mientras que la máxima alcanzará los $2.824.694,50.