El esquema de acreditaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) correspondiente a agosto de 2026 contempla diferentes fechas de liquidación para los beneficiarios que comparten la misma terminación de Documento Nacional de Identidad (DNI). En el caso de los jubilados cuyo documento finaliza en 1, el día exacto de cobro dependerá del tipo de prestación percibida y del monto total del haber.
Jubilados ANSES con DNI finalizado en 1: qué día se cobra en agosto según el monto
La Administración Nacional de la Seguridad Social desplegó el calendario del mes para los titulares con documento terminado en 1. Las fechas asignadas según el tipo de prestación, las escalas actualizadas con el 1,89% y la guía para iniciar el trámite previsional.
Durante este período, los haberes previsionales absorben un reajuste del 1,89%, en concordancia con el dato de inflación de junio (1,9%) calculado con dos decimales para precisar la actualización monetaria.
Tres fechas distintas: cuándo cobra el DNI terminado en 1
El organismo estatal desdobla las acreditaciones a lo largo del mes para ordenar el flujo de atención en las sucursales bancarias. Los beneficiarios con documento finalizado en 1 deberán asistir a cobrar en las siguientes jornadas:
- Pensiones No Contributivas (PNC): lunes 10 de agosto.
- Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo: martes 11 de agosto.
- Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo: martes 25 de agosto.
Los fondos quedan disponibles en las cuentas bancarias a partir de las fechas señaladas, pudiendo retirarse por ventanilla o ser utilizados a través de la tarjeta de débito.
Escala de haberes en agosto: montos base y bono de $70.000
Junto con el porcentaje de movilidad, ANSES vuelve a liquidar el refuerzo extraordinario de $70.000 destinado a los haberes de menor cuantía. La suma se acredita de forma automática sin requerir gestiones adicionales.
La grilla de ingresos para el octavo mes del año queda configurada bajo los siguientes valores:
- Jubilación mínima: $489.775,92 (incluye bono de $70.000)
- Jubilación máxima: $2.824.694,50
- PUAM: $405.820,74 (incluye bono de $70.000)
- PNC (Invalidez / Vejez): $363.843,14 (incluye bono de $70.000)
En los casos en que el beneficiario perciba un haber superior a los $419.775,92 pero no alcance los $489.775,92, la ANSES liquidará un bono proporcional hasta equiparar ese tope.
Cómo iniciar la jubilación en ANSES: el paso a paso
Para los trabajadores en edad jubilatoria que necesiten iniciar el trámite formal ante el organismo previsional, el procedimiento contempla tres etapas obligatorias:
- Revisión de aportes: ingresar al portal Mi ANSES con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Dentro del menú, dirigirse a la sección Trabajo y seleccionar Consultar Historia Laboral para verificar los años registrados.
- Acreditación de años faltantes: si la base de datos presenta períodos omitidos, se debe adjuntar la documentación de respaldo (certificación de servicios, recibos de sueldo antiguos o comprobantes de obra social) junto con el Formulario 6.18 de solicitud de prestaciones.
- Turno presencial: solicitar una cita a través de la web oficial de ANSES para ser atendido en la oficina más cercana al domicilio, acudiendo el día asignado con el DNI original.
En pocas palabras
- ANSES pagos agosto: Jubilados con DNI terminado en 1 cobran Pensiones No Contributivas el lunes 10, haber mínimo el martes 11 y superior el martes 25.
- Ajuste y bono: Los haberes previsionales aumentan un 1,89% e incluyen un refuerzo de $70.000 para jubilaciones mínimas y PUAM.
- Trámites: El artículo detalla cómo iniciar la jubilación en ANSES, incluyendo la revisión de aportes y solicitud de turnos presenciales.