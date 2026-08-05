Jubilados ANSES con DNI finalizado en 1: qué día se cobra en agosto según el monto

Pensiones No Contributivas (PNC): lunes 10 de agosto .

lunes . Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo: martes 11 de agosto .

martes . Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo: martes 25 de agosto.

Los fondos quedan disponibles en las cuentas bancarias a partir de las fechas señaladas, pudiendo retirarse por ventanilla o ser utilizados a través de la tarjeta de débito.

Escala de haberes en agosto: montos base y bono de $70.000

Junto con el porcentaje de movilidad, ANSES vuelve a liquidar el refuerzo extraordinario de $70.000 destinado a los haberes de menor cuantía. La suma se acredita de forma automática sin requerir gestiones adicionales.

La grilla de ingresos para el octavo mes del año queda configurada bajo los siguientes valores:

Jubilación mínima: $ 489.775,92 (incluye bono de $70.000)

Jubilación máxima: $2.824.694,50

$2.824.694,50 PUAM: $405.820,74 (incluye bono de $70.000)

PNC (Invalidez / Vejez): $363.843,14 (incluye bono de $70.000)

En los casos en que el beneficiario perciba un haber superior a los $419.775,92 pero no alcance los $489.775,92, la ANSES liquidará un bono proporcional hasta equiparar ese tope.

Cómo iniciar la jubilación en ANSES: el paso a paso

Para los trabajadores en edad jubilatoria que necesiten iniciar el trámite formal ante el organismo previsional, el procedimiento contempla tres etapas obligatorias: