Jubilación mínima de ANSES en agosto 2026: cuál es el monto total de cobro con el haber actualizado y el bono
Con la aplicación del 1,89% de aumento por movilidad y la suma fija de $70.000, ANSES confirmó cuál será el monto que van a cobrar los jubilados que ganan la mínima
Al sumar el adicional extraordinario que otorga el Estado nacional a las escalas más bajas, el piso total de remuneración que percibirá un adulto mayor de la mínima se ubicafá en $489.775,92.
Escala previsional de agosto: montos base, bono y total de bolsillo
La actualización por movilidad alcanza a todas las líneas del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y a las Pensiones No Contributivas (PNC).
- Jubilación mínima: haber actualizado de $419.775,92 + bono de $70.000 = $489.775,92 total.
- Jubilación máxima: asciende a $2.824.694,50 (no percibe bono).
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): haber actualizado de $335.820,74 + bono de $70.000 = $405.820,74 total.
- Pensiones No Contributivas (Invalidez y Vejez): haber actualizado de $293.843,14 + bono de $70.000 = $363.843,14 total.
Cómo se liquida el bono previsional y a quiénes abarca
El beneficio adicional de $70.000 se acredita en forma conjunta con la liquidación mensual, sin necesidad de realizar trámites ni inscripciones previas. La asignación entera está destinada a quienes perciben el haber mínimo, las PNC y la PUAM.
Para aquellos jubilados que perciben un haber básico superior a $419.775,92 pero inferior al techo de $489.775,92, el organismo previsional otorga un bono proporcional. El cálculo se realiza depositando la diferencia justa hasta equiparar dicho valor límite.
Guía rápida: cómo gestionar la jubilación en ANSES
Aquellas personas que hayan alcanzado la edad reglamentaria y cuenten con los años de aportes necesarios deben seguir una serie de pasos formales para dar inicio a la prestación:
- Consulta de historia laboral: ingresar a la plataforma Mi ANSES con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. En el menú desplegable, seleccionar Trabajo y luego Consultar Historia Laboral para corroborar la registración de aportes.
- Regularización de documentación: de detectar períodos no computados, es necesario reunir certificaciones de servicios, recibos de sueldo o comprobantes de obra social, acompañados por el Formulario 6.18 de solicitud prestacional.
- Solicitud de turno: gestionar una cita presencial mediante el sistema de turnos de la web oficial de ANSES para acudir a la UDAI correspondiente con el DNI físico.
En pocas palabras
- ANSES: confirmó el monto para jubilados de la mínima en agosto con aumento y bono.
- Aumento: será del 1,89% por movilidad, sumando un adicional de $70.000.
- Monto final: jubilados de la mínima cobrarán $489.775,92.