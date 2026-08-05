Jubilación mínima de ANSES en agosto 2026: cuál es el monto total de cobro con el haber actualizado y el bono

Jubilación mínima: haber actualizado de $419.775,92 + bono de $70.000 = $489.775,92 total.

haber actualizado de + bono de = total. Jubilación máxima: asciende a $2.824.694,50 (no percibe bono).

asciende a (no percibe bono). Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): haber actualizado de $335.820,74 + bono de $70.000 = $405.820,74 total.

haber actualizado de + bono de = total. Pensiones No Contributivas (Invalidez y Vejez): haber actualizado de $293.843,14 + bono de $70.000 = $363.843,14 total.

Cómo se liquida el bono previsional y a quiénes abarca

El beneficio adicional de $70.000 se acredita en forma conjunta con la liquidación mensual, sin necesidad de realizar trámites ni inscripciones previas. La asignación entera está destinada a quienes perciben el haber mínimo, las PNC y la PUAM.

Para aquellos jubilados que perciben un haber básico superior a $419.775,92 pero inferior al techo de $489.775,92, el organismo previsional otorga un bono proporcional. El cálculo se realiza depositando la diferencia justa hasta equiparar dicho valor límite.

Guía rápida: cómo gestionar la jubilación en ANSES

Aquellas personas que hayan alcanzado la edad reglamentaria y cuenten con los años de aportes necesarios deben seguir una serie de pasos formales para dar inicio a la prestación: