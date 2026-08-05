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Jubilación mínima de ANSES en agosto 2026: cuál es el monto total de cobro con el haber actualizado y el bono

Con la aplicación del 1,89% de aumento por movilidad y la suma fija de $70.000, ANSES confirmó cuál será el monto que van a cobrar los jubilados que ganan la mínima

Daniel Calivares
Por Daniel Calivares [email protected]
Jubilación mínima de ANSES en agosto 2026: cuál es el monto total de cobro con el haber actualizado y el bono

Jubilación mínima de ANSES en agosto 2026: cuál es el monto total de cobro con el haber actualizado y el bono

Durante el mes de agosto de 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) va a pagar a los jubilados con un incremento del 1,89%, porcentaje resultante del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio (1,9%) tomado con la precisión de dos decimales.

Al sumar el adicional extraordinario que otorga el Estado nacional a las escalas más bajas, el piso total de remuneración que percibirá un adulto mayor de la mínima se ubicafá en $489.775,92.

Escala previsional de agosto: montos base, bono y total de bolsillo

La actualización por movilidad alcanza a todas las líneas del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y a las Pensiones No Contributivas (PNC).

  • Jubilación mínima: haber actualizado de $419.775,92 + bono de $70.000 = $489.775,92 total.
  • Jubilación máxima: asciende a $2.824.694,50 (no percibe bono).
  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): haber actualizado de $335.820,74 + bono de $70.000 = $405.820,74 total.
  • Pensiones No Contributivas (Invalidez y Vejez): haber actualizado de $293.843,14 + bono de $70.000 = $363.843,14 total.

Cómo se liquida el bono previsional y a quiénes abarca

El beneficio adicional de $70.000 se acredita en forma conjunta con la liquidación mensual, sin necesidad de realizar trámites ni inscripciones previas. La asignación entera está destinada a quienes perciben el haber mínimo, las PNC y la PUAM.

Para aquellos jubilados que perciben un haber básico superior a $419.775,92 pero inferior al techo de $489.775,92, el organismo previsional otorga un bono proporcional. El cálculo se realiza depositando la diferencia justa hasta equiparar dicho valor límite.

Guía rápida: cómo gestionar la jubilación en ANSES

Aquellas personas que hayan alcanzado la edad reglamentaria y cuenten con los años de aportes necesarios deben seguir una serie de pasos formales para dar inicio a la prestación:

  • Consulta de historia laboral: ingresar a la plataforma Mi ANSES con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. En el menú desplegable, seleccionar Trabajo y luego Consultar Historia Laboral para corroborar la registración de aportes.
  • Regularización de documentación: de detectar períodos no computados, es necesario reunir certificaciones de servicios, recibos de sueldo o comprobantes de obra social, acompañados por el Formulario 6.18 de solicitud prestacional.
  • Solicitud de turno: gestionar una cita presencial mediante el sistema de turnos de la web oficial de ANSES para acudir a la UDAI correspondiente con el DNI físico.

En pocas palabras

  • ANSES: confirmó el monto para jubilados de la mínima en agosto con aumento y bono.
  • Aumento: será del 1,89% por movilidad, sumando un adicional de $70.000.
  • Monto final: jubilados de la mínima cobrarán $489.775,92.
Resumen generado por Thinkindot AI

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