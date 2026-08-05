Calendario de cobro ANSES para agosto 2026: cuándo cobran jubilados y pensionados

Jubilación mínima: haber actualizado de $419.775,92 + bono de $70.000 = $489.775,92 total.

haber actualizado de + bono de = total. Jubilación máxima: asciende a $2.824.694,50 (no percibe bono).

asciende a (no percibe bono). Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): haber actualizado de $335.820,74 + bono de $70.000 = $405.820,74 total.

haber actualizado de + bono de = total. Pensiones No Contributivas (Invalidez y Vejez): haber actualizado de $293.843,14 + bono de $70.000 = $363.843,14 total.

El alcance del bono extraordinario de $70.000

El refuerzo de $70.000 —monto que se mantiene congelado sin actualizaciones desde hace más de dos años— se deposita de manera automática junto con el haber mensual en la misma cuenta bancaria.

Para aquellos jubilados que perciban un monto superior al haber mínimo de $419.775,92 pero inferior al techo de $489.775,92, el organismo abonará un bono proporcional equivalente a la suma requerida para alcanzar ese límite garantizado.

Calendario de pagos de agosto según la terminación del DNI

El cronograma de acreditaciones se ejecuta según la terminación del Documento Nacional de Identidad del titular y el tipo de haber percibido:

Jubilaciones y pensiones que no superan la mínima

DNI terminados en 0: lunes 10 de agosto.

lunes 10 de agosto. DNI terminados en 1: martes 11 de agosto.

martes 11 de agosto. DNI terminados en 2: miércoles 12 de agosto.

miércoles 12 de agosto. DNI terminados en 3: jueves 13 de agosto.

jueves 13 de agosto. DNI terminados en 4: viernes 14 de agosto.

viernes 14 de agosto. DNI terminados en 5: martes 18 de agosto.

martes 18 de agosto. DNI terminados en 6: miércoles 19 de agosto.

miércoles 19 de agosto. DNI terminados en 7: jueves 20 de agosto.

jueves 20 de agosto. DNI terminados en 8: viernes 21 de agosto.

viernes 21 de agosto. DNI terminados en 9: lunes 24 de agosto.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: martes 25 de agosto.

martes 25 de agosto. DNI terminados en 2 y 3: miércoles 26 de agosto.

miércoles 26 de agosto. DNI terminados en 4 y 5: jueves 27 de agosto.

jueves 27 de agosto. DNI terminados en 6 y 7: viernes 28 de agosto.

viernes 28 de agosto. DNI terminados en 8 y 9: lunes 31 de agosto.

Pensiones No Contributivas (PNC)