La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el esquema de pagos correspondiente a agosto de 2026 para todos los titulares del sistema previsional. Las liquidaciones de este mes contemplan la actualización por movilidad del 1,89%, porcentaje derivado del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio tomado con dos decimales.
Calendario de cobro ANSES para agosto 2026: cuándo cobran jubilados y pensionados
El organismo previsional confirmó la grilla completa de acreditaciones para el octavo mes del año. Con el reajuste mensual del 1,89% y el refuerzo de $70.000, la jubilación mínima alcanza un piso de $489.775,92.
El reajuste de ANSES se aplica sobre las jubilaciones ordinarias, pensiones, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas (PNC).
Cuánto cobran los jubilados y pensionados en agosto
Según lo confirmado por ANSES, los montos a cobrar quedan de la siguiente manera:
- Jubilación mínima: haber actualizado de $419.775,92 + bono de $70.000 = $489.775,92 total.
- Jubilación máxima: asciende a $2.824.694,50 (no percibe bono).
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): haber actualizado de $335.820,74 + bono de $70.000 = $405.820,74 total.
- Pensiones No Contributivas (Invalidez y Vejez): haber actualizado de $293.843,14 + bono de $70.000 = $363.843,14 total.
El alcance del bono extraordinario de $70.000
El refuerzo de $70.000 —monto que se mantiene congelado sin actualizaciones desde hace más de dos años— se deposita de manera automática junto con el haber mensual en la misma cuenta bancaria.
Para aquellos jubilados que perciban un monto superior al haber mínimo de $419.775,92 pero inferior al techo de $489.775,92, el organismo abonará un bono proporcional equivalente a la suma requerida para alcanzar ese límite garantizado.
Calendario de pagos de agosto según la terminación del DNI
El cronograma de acreditaciones se ejecuta según la terminación del Documento Nacional de Identidad del titular y el tipo de haber percibido:
Jubilaciones y pensiones que no superan la mínima
- DNI terminados en 0: lunes 10 de agosto.
- DNI terminados en 1: martes 11 de agosto.
- DNI terminados en 2: miércoles 12 de agosto.
- DNI terminados en 3: jueves 13 de agosto.
- DNI terminados en 4: viernes 14 de agosto.
- DNI terminados en 5: martes 18 de agosto.
- DNI terminados en 6: miércoles 19 de agosto.
- DNI terminados en 7: jueves 20 de agosto.
- DNI terminados en 8: viernes 21 de agosto.
- DNI terminados en 9: lunes 24 de agosto.
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: martes 25 de agosto.
- DNI terminados en 2 y 3: miércoles 26 de agosto.
- DNI terminados en 4 y 5: jueves 27 de agosto.
- DNI terminados en 6 y 7: viernes 28 de agosto.
- DNI terminados en 8 y 9: lunes 31 de agosto.
Pensiones No Contributivas (PNC)
- DNI terminados en 0 y 1: lunes 10 de agosto.
- DNI terminados en 2 y 3: martes 11 de agosto.
- DNI terminados en 4 y 5: miércoles 12 de agosto.
- DNI terminados en 6 y 7: jueves 13 de agosto.
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 14 de agosto.
En pocas palabras
- Haberes de agosto: Jubilados y pensionados recibirán aumentos del 1,89% y un bono de $70.000.
- Mínima garantizada: La jubilación mínima alcanzará los $489.775,92 con la suma del haber y el refuerzo.
- Cronograma de pago: El calendario de cobro se organiza según la terminación del DNI y el monto percibido.