Nuevo bono de ANSES para sostener el poder adquisitivo de los jubilados: de cuánto es y cuándo se cobra

La medida busca amortiguar la pérdida de capacidad de compra en las escalas más bajas de la pirámide prestacional. Sin embargo, el diseño del beneficio de ANSES presenta un rasgo particular: la cifra permanece inalterada desde hace más de dos años.

Dos años sin actualización: la erosión del bono extraordinario

Mientras los haberes del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) se ajustan mes a mes según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), la suma fija se mantiene en $70.000 desde marzo de 2024, a pesar de que según el decreto del Gobierno, el fin de este bono es que los jubilados mantengan su poder adquisitivo.