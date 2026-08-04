Nuevo bono de ANSES para sostener el poder adquisitivo de los jubilados: de cuánto es y cuándo se cobra

El Gobierno nacional formalizó la entrega de una nueva partida del bono extraordinario para jubilados y pensionados. La disposición, oficializada mediante el Decreto 686/2026 publicado en el Boletín Oficial, establece un pago de hasta $70.000 que se acreditará de manera conjunta con los haberes regulares de ANSES en agosto de 2026.
La medida busca amortiguar la pérdida de capacidad de compra en las escalas más bajas de la pirámide prestacional. Sin embargo, el diseño del beneficio de ANSES presenta un rasgo particular: la cifra permanece inalterada desde hace más de dos años.
Dos años sin actualización: la erosión del bono extraordinario
Mientras los haberes del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) se ajustan mes a mes según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), la suma fija se mantiene en $70.000 desde marzo de 2024, a pesar de que según el decreto del Gobierno, el fin de este bono es que los jubilados mantengan su poder adquisitivo.
Esta falta de indexación provoca una pérdida progresiva en la participación del bono sobre el ingreso total de los adultos mayores. Con cada aumento porcentual aplicado por movilidad sobre la jubilación base, el peso relativo de la asignación extraordinaria se reduce, recortando el alcance real de las actualizaciones en los sectores de menores recursos.
Grupo por grupo: quiénes acceden a la suma fija
La liquidación del plus económico de ANSES se realiza por titular y está dirigida exclusivamente a los beneficiarios de los siguientes regímenes:
- Titulares de jubilaciones y pensiones del SIPA.
- Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
- Receptores de Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez.
- Titulares de la PNC para Madres de 7 hijos o más.
- Pensiones graciables a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Cuándo se cobra el bono de ANSES en agosto 2026
- Lunes 10 de agosto: cobran las jubilaciones mínimas con DNI terminados en 0.
- Martes 11 de agosto: cobran las jubilaciones mínimas con DNI terminados en 1.
- Miércoles 12 de agosto: cobran las jubilaciones mínimas con DNI terminados en 2.
- Jueves 13 de agosto: cobran las jubilaciones mínimas con DNI terminados en 3.
- Viernes 14 de agosto: cobran las jubilaciones mínimas con DNI terminados en 4.
- Lunes 17 de agosto: no hay pagos por el feriado del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
- 18 de agosto: cobran las jubilaciones mínimas con DNI terminados en 5
- 19 de agosto: cobran las jubilaciones mínimas con DNI terminados en 6.
- 20 de agosto: cobran las jubilaciones mínimas con DNI terminados en 7.
- 21 de agosto: cobran las jubilaciones mínimas con DNI terminados en 8.
- 24 de agosto: cobran las jubilaciones mínimas con DNI terminados en 9.
En pocas palabras
- Bono ANSES: Se oficializó un bono extraordinario de hasta $70.000 para jubilados y pensionados en agosto de 2026.
- Poder adquisitivo: La medida busca sostener el poder de compra de los sectores más bajos, aunque el monto no se actualiza desde marzo de 2024.
- Fechas de cobro: El pago se acreditará junto a los haberes regulares, con cronogramas específicos según terminación de DNI.