El esquema de la Prestación Alimentar —popularmente conocida como Tarjeta Alimentar — continuará sin variaciones durante la liquidación de agosto de 2026. A diferencia del haber básico de la Asignación Universal por Hijo (AUH) o las jubilaciones, esta ayuda social focalizada no se actualiza mediante la fórmula de movilidad mensual atada al índice de inflación, por lo que conserva los valores fijados tras el reajuste del 38% aplicado en junio.
Tarjeta Alimentar en agosto 2026: montos confirmados, escalas por hijo y quiénes la cobran
La prestación asistencial que abona la ANSES junto al Ministerio de Capital Humano mantendrá las escalas del período previo. Las cifras según la conformación del grupo familiar, los requisitos de edad y cómo verificar el cobro.
El programa de la Tarjeta Alimentar busca garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria de los sectores en situación de mayor vulnerabilidad social y económica.
Cuánto se cobra por la Tarjeta Alimentar en agosto 2026
Los importes acreditados en las cuentas de los beneficiarios varían directamente según la cantidad de niños o adolescentes a cargo declarados en el sistema:
- Titulares de la Asignación por Embarazo (AUE) $72.250
- Familias con 1 hijo $72.250
- Familias con 2 hijos $113.299
- Familias con 3 o más hijos $149.425
El depósito se efectúa de manera unificada en la misma cuenta bancaria y fecha de cobro asignada para la prestación principal.
Quiénes tienen derecho a percibir la prestación
La asignación del subsidio alimentario abarca a cuatro grupos específicos registrados en la base de datos de la seguridad social:
- Titulares de la AUH: con hijos a cargo de hasta 17 años inclusive.
- Embarazadas: a partir de los 3 meses de gestación que perciban la Asignación por Embarazo para Protección Social.
- Hijos con discapacidad: beneficiarios de la AUH sin límite de edad.
- Madres con PNC: mujeres que cobren la Pensión No Contributiva para Madres de 7 hijos o más.
Trámite automático y validación de datos en Mi ANSES
Para acceder al cobro de la Tarjeta Alimentar no es necesario realizar ningún trámite ni inscripción presencial. El otorgamiento se ejecuta de forma automática mediante el cruce de información que realiza la ANSES entre los vínculos familiares registrados.
La única gestión obligatoria para el titular es mantener actualizados los datos personales, el grupo familiar y las vías de contacto (correo electrónico y teléfono) en la plataforma Mi ANSES, ingresando con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
En pocas palabras
- Tarjeta Alimentar: No habrá cambios en los montos de agosto de 2026.
- Escalas confirmadas: Los montos varían según la cantidad de hijos y la situación familiar.
- Acceso automático: La ANSES otorga la prestación cruzando datos, sin trámites adicionales.