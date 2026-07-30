Tarjeta Alimentar en agosto 2026: montos confirmados, escalas por hijo y quiénes la cobran

Titulares de la Asignación por Embarazo (AUE) $72.250

Familias con 1 hijo $72.250

Familias con 2 hijos $113.299

Familias con 3 o más hijos $149.425

El depósito se efectúa de manera unificada en la misma cuenta bancaria y fecha de cobro asignada para la prestación principal.

Quiénes tienen derecho a percibir la prestación

La asignación del subsidio alimentario abarca a cuatro grupos específicos registrados en la base de datos de la seguridad social:

Titulares de la AUH: con hijos a cargo de hasta 17 años inclusive .

con hijos a cargo de . Embarazadas: a partir de los 3 meses de gestación que perciban la Asignación por Embarazo para Protección Social.

a partir de los 3 meses de gestación que perciban la Asignación por Embarazo para Protección Social. Hijos con discapacidad: beneficiarios de la AUH sin límite de edad.

beneficiarios de la AUH sin límite de edad. Madres con PNC: mujeres que cobren la Pensión No Contributiva para Madres de 7 hijos o más.

Trámite automático y validación de datos en Mi ANSES

Para acceder al cobro de la Tarjeta Alimentar no es necesario realizar ningún trámite ni inscripción presencial. El otorgamiento se ejecuta de forma automática mediante el cruce de información que realiza la ANSES entre los vínculos familiares registrados.

La única gestión obligatoria para el titular es mantener actualizados los datos personales, el grupo familiar y las vías de contacto (correo electrónico y teléfono) en la plataforma Mi ANSES, ingresando con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.