Confirmaron el monto que se pagará por la ex Tarjeta Alimentar en agosto 2026

A diferencia de las asignaciones mensuales que se actualizan de forma automática por la fórmula de movilidad, los valores de este programa alimentario dependen de una resolución directa de la cartera de Capital Humano. Para el próximo mes, el Gobierno ratificó que los importes se mantendrán en los mismos niveles fijados desde el pasado mes de mayo, aunque el ingreso total de los hogares subirá debido al incremento en los haberes de la AUH.

Escala de montos de la Tarjeta Alimentar para agosto de 2026

Los fondos se acreditan automáticamente en la misma cuenta bancaria y en la misma fecha de cobro de la prestación principal. Los valores vigentes se dividen según la composición familiar registrada en el sistema: