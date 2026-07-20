El Ministerio de Capital Humano dio a conocer cuál será el monto que se va a pagar en agosto por la Prestación Alimentar (popularmente conocida como Tarjeta Alimentar). Esta asistencia económica, distribuida a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), funciona como un refuerzo clave para garantizar el acceso a la canasta básica de alimentos.
Confirmaron el monto que se pagará por la ex Tarjeta Alimentar en agosto 2026
ANSES confirmó el monto que se abonará por la ex Tarjeta Alimentar en agosto. Estas son las sumas que se abonarán
A diferencia de las asignaciones mensuales que se actualizan de forma automática por la fórmula de movilidad, los valores de este programa alimentario dependen de una resolución directa de la cartera de Capital Humano. Para el próximo mes, el Gobierno ratificó que los importes se mantendrán en los mismos niveles fijados desde el pasado mes de mayo, aunque el ingreso total de los hogares subirá debido al incremento en los haberes de la AUH.
Escala de montos de la Tarjeta Alimentar para agosto de 2026
Los fondos se acreditan automáticamente en la misma cuenta bancaria y en la misma fecha de cobro de la prestación principal. Los valores vigentes se dividen según la composición familiar registrada en el sistema:
- Personas que perciben la Asignación por Embarazo (AUE): cobrarán $72.250.
- Familias con un solo hijo a cargo: el monto asignado es de $72.250.
- Familias con dos hijos a cargo: el depósito correspondiente es de $113.299.
- Familias con tres o más hijos a cargo: percibirán el tope máximo de $149.425.
Quiénes tienen derecho a cobrar la Tarjeta Alimentar
El padrón del beneficio se actualiza mes a mes mediante un cruce de datos informáticos entre los registros de ANSES y el Ministerio de Capital Humano. Al ser un beneficio automático, no requiere de ninguna inscripción previa ni trámite en las oficinas públicas. Los grupos que acceden de forma directa son:
- Madres o padres que cobren la Asignación Universal por Hijo (AUH) con niños de hasta 17 años inclusive.
- Personas embarazadas a partir de los tres meses de gestación que perciban la Asignación por Embarazo (AUE).
- Titulares de la AUH por hijo con discapacidad, en cuyo caso no existe un límite de edad para el cobro.
- Madres que reciben una Pensión No Contributiva (PNC) por tener 7 hijos o más.