ANSES: fechas de pago y montos que van a cobrar jubilados y pensionados en agosto 2026

Vale recordar que en agosto, los jubilados y pensionados van a cobrar con un aumento del 1,89%, según lo confirmado por ANSES. Al mismo tiempo, desde el gobierno nacional señalaron que se mantendrá el pago del bono de $70.000 y que no hay señales de que ese momento se vaya a incrementar.

Cuánto cobrarán los jubilados en agosto

Con el aumento confirmado, los montos que cobrarán jubilados y pensionados en agosto, según ANSES, serán: