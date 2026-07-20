ANSES: fechas de pago y montos que van a cobrar jubilados y pensionados en agosto 2026

Vale recordar que en agosto, los jubilados y pensionados van a cobrar con un aumento del 1,89%, según lo confirmado por ANSES. Al mismo tiempo, desde el gobierno nacional señalaron que se mantendrá el pago del bono de $70.000 y que no hay señales de que ese momento se vaya a incrementar.
Cuánto cobrarán los jubilados en agosto
Con el aumento confirmado, los montos que cobrarán jubilados y pensionados en agosto, según ANSES, serán:
- Jubilación mínima: $419.817,13.
- Bono extraordinario: $70.000.
- Total de la mínima con bono: $489.817,13.
- PUAM: $335.853,70.
- PUAM con bono: $405.853,70.
- PNC por invalidez y vejez: $293.872,99.
- PNC con bono: $363.872,99.
- Jubilación máxima: $2.823.588,96.
ANSES: fechas de pago de jubilados que cobran la mínima en agosto 2026
- DNI terminados en 0: 10 de agosto.
- DNI terminados en 1: 11 de agosto.
- DNI terminados en 2: 12 de agosto.
- DNI terminados en 3: 13 de agosto.
- DNI terminados en 4: 14 de agosto.
- DNI terminados en 5: 18 de agosto.
- DNI terminados en 6: 19 de agosto.
- DNI terminados en 7: 20 de agosto.
- DNI terminados en 8: 21 de agosto.
- DNI terminados en 9: 24 de agosto.
ANSES: fechas de pago de jubilados que cobran más que la mínima en mayo
- DNI terminados en 0 y 1: Martes 25 de agosto
- DNI terminados en 2 y 3: Miércoles 26 de agosto
- DNI terminados en 4 y 5: Jueves 27 de agosto
- DNI terminados en 6 y 7: Viernes 28 de agosto
- DNI terminados en 8 y 9: Lunes 31 de agosto
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