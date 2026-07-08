ANSES activó la Tarjeta Alimentar de julio de 2026: cuánto se cobra este mes según la cantidad de hijos

La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Capital Humano, ratificó los montos de Prestación Alimentar (históricamente conocida como Tarjeta Alimentar) para julio de 2026. Al no disponerse nuevos incrementos para este período, las familias alcanzadas percibirán idénticos valores a los liquidados durante el mes previo, consolidando el último ajuste del esquema asistencial.
Esta herramienta de contención social se deposita en forma conjunta con los haberes mensuales y tiene como propósito exclusivo garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria, quedando inhabilitada de forma taxativa la adquisición de bebidas alcohólicas o productos ajenos al rubro alimenticio.
Montos confirmados para la Prestación Alimentar en julio
Las partidas económicas se segmentan estrictamente en función de la composición del grupo familiar registrado en las bases de datos oficiales. Los montos de la ex Tarjeta Alimentar para el séptimo mes del año quedaron distribuidos bajo el siguiente esquema general:
- Titulares de la Asignación por Embarazo (AUE): $72.250
- Grupos familiares con un solo hijo menor a cargo: $72.250
- Grupos familiares con dos hijos menores a cargo: $113.299
- Grupos familiares con tres o más hijos menores a cargo: $149.425
Padrón y requisitos: quiénes están habilitados a cobrar el beneficio de la ex Tarjeta Alimentar
El subsidio alimentario se dirige a sectores específicos que ya cuentan con un esquema de protección social preexistente a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). La nómina de beneficiarios incluye a:
- Madres o padres que perciban la Asignación Universal por Hijo (AUH) con niños o adolescentes de hasta 17 años inclusive.
- Mujeres embarazadas a partir del tercer mes de gestación que se encuentren percibiendo la Asignación por Embarazo para Protección Social.
- Personas con discapacidad que sean destinatarias de la Asignación Universal por Hijo, en cuyo caso la legislación suprime de forma absoluta el límite de edad.
- Madres que registren el cobro de una Pensión No Contributiva (PNC) por el régimen de siete hijos o más.
Cómo hacer para que me sigan pagando la ex Tarjeta Alimentar
La asignación de los fondos de la ex Tarjeta Alimentar no requiere de inscripciones previas, gestiones de intermediarios ni trámites presenciales en las delegaciones gubernamentales. El ingreso al padrón de la Prestación Alimentar se ejecuta de manera automatizada.
Mensualmente, el organismo previsional realiza un cruzamiento masivo de datos para dar de alta a aquellos beneficiarios que se incorporan al sistema o para discontinuar el pago a quienes dejan de cumplir con los parámetros fijados, tales como superar el límite de edad escolar de los menores. Para resguardar la continuidad del cobro, se aconseja verificar periódicamente la consistencia de los datos de contacto y el estado de los vínculos filiales en la plataforma virtual del organismo de seguridad social.