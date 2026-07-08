ANSES activó la Tarjeta Alimentar de julio de 2026: cuánto se cobra este mes según la cantidad de hijos

Titulares de la Asignación por Embarazo (AUE): $72.250

$72.250 Grupos familiares con un solo hijo menor a cargo: $72.250

$72.250 Grupos familiares con dos hijos menores a cargo: $113.299

$113.299 Grupos familiares con tres o más hijos menores a cargo: $149.425

Padrón y requisitos: quiénes están habilitados a cobrar el beneficio de la ex Tarjeta Alimentar

El subsidio alimentario se dirige a sectores específicos que ya cuentan con un esquema de protección social preexistente a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). La nómina de beneficiarios incluye a:

Madres o padres que perciban la Asignación Universal por Hijo (AUH) con niños o adolescentes de hasta 17 años inclusive.

Mujeres embarazadas a partir del tercer mes de gestación que se encuentren percibiendo la Asignación por Embarazo para Protección Social.

Personas con discapacidad que sean destinatarias de la Asignación Universal por Hijo, en cuyo caso la legislación suprime de forma absoluta el límite de edad.

Madres que registren el cobro de una Pensión No Contributiva (PNC) por el régimen de siete hijos o más.

Cómo hacer para que me sigan pagando la ex Tarjeta Alimentar

La asignación de los fondos de la ex Tarjeta Alimentar no requiere de inscripciones previas, gestiones de intermediarios ni trámites presenciales en las delegaciones gubernamentales. El ingreso al padrón de la Prestación Alimentar se ejecuta de manera automatizada.

Mensualmente, el organismo previsional realiza un cruzamiento masivo de datos para dar de alta a aquellos beneficiarios que se incorporan al sistema o para discontinuar el pago a quienes dejan de cumplir con los parámetros fijados, tales como superar el límite de edad escolar de los menores. Para resguardar la continuidad del cobro, se aconseja verificar periódicamente la consistencia de los datos de contacto y el estado de los vínculos filiales en la plataforma virtual del organismo de seguridad social.