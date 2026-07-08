Muerte en el boliche: la autopsia reveló una cardiopatía y alertan por el uso de alcohol y energizantes

El riesgo de consumir alcohol junto con bebidas energizantes se da sobre todo en los adolescentes.

Estos análisis químicos permitirán establecer con certeza si el joven había consumido alguna sustancia y si el alcohol o las bebidas energizantes que pudo haber ingerido en las horas previas incidieron en el fatal desenlace.

En este contexto, la comunidad médica volvió a poner el foco sobre los peligros de mezclar ambas sustancias. El doctor Sergio Saracco, reconocido médico toxicólogo, emergentólogo y Jefe del Departamento de Toxicología del Ministerio de Salud y Deportes del Gobierno de Mendoza, advirtió sobre los severos riesgos de este hábito en la juventud y detalló cómo interactúan estos compuestos en el organismo.

Alcohol y energizantes: una combinación de efectos opuestos

"Este tipo de combinaciones realmente son muy peligrosas, porque estamos combinando dos sustancias psicoactivas que tienen efectos totalmente opuestos", señaló el doctor Saracco.

El especialista explicó que el alcohol actúa como un depresor del sistema nervioso central, produciendo un estado de relajación, disminuyendo los reflejos, dando sueño y reduciendo notablemente la percepción del riesgo.

En la vereda de enfrente se ubican las mal llamadas bebidas energizantes. El toxicólogo aclaró que su efecto real es estimulante, debido a que contienen altas dosis de cafeína, además de otras sustancias como taurina y guaraná.

Pone a trabajar al límite el sistema cardiovascular

Estos componentes aceleran la frecuencia cardíaca y elevan la tensión arterial, otorgando una falsa sensación de estar mucho más alerta y activo. "El problema principal aparece porque la presencia de la cafeína enmascara los efectos depresores del alcohol", precisó.

Al camuflarse el estado de alcoholismo, quien está consumiendo experimenta una percepción engañosa. "Uno se siente más sobrio, con más energía de lo que realmente está. Esto hace que muchas personas puedan seguir bebiendo con niveles mucho más elevados de lo que lo harían normalmente", advirtió Sergio Saracco.

Como consecuencia, este estímulo artificial somete al sistema cardiovascular a una exigencia extrema, abriendo la puerta a arritmias graves o elevaciones severas de la tensión arterial que suelen terminar en las guardias hospitalarias.

Deshidratación, sobrecarga hepática y conductas de riesgo

A los riesgos cardíacos se les suma un proceso de deshidratación acelerado. Según indicó el profesional, el alcohol altera directamente la hormona antidiurética, mientras que la cafeína posee un efecto diurético directo.

"Al potenciarse mutuamente, el cuerpo pierde líquidos de forma drástica, rompiendo el equilibrio del organismo y aumentando las complicaciones tanto a nivel neurológico como cardiovascular", indicó el médico sobre una problemática que vuelve a la luz tras el fatal descenlace de una noche de diversión que costó la vida de un joven de 18 años adentro de un boliche.

Por otra parte, la mezcla de alcohol y energizantes interfiere en los procesos de desintoxicación del propio cuerpo. "Este cuadro va a alterar la degradación de estas sustancias, ya que el hígado se ve sobrecargado al tener que trabajar doblemente tratando de metabolizar estos dos componentes", detalló el Jefe de Toxicología provincial.

El doctor Sergio Saracco, voz autorizada para hablar sobre los riesgos de las sustancias psicoactivas.

Además, al sobrepasarse los límites biológicos se multiplican los comportamientos de riesgo en la vía pública. "Esto hace que uno pueda conducir o salir a la calle sintiéndose bien, pero con niveles de alcoholemia muy elevados, lo que aumenta los riesgos de incidentes viales, conductas de violencia o conductas de riesgo sexual sin protección", enumeró el especialista sobre los hechos que se observan de manera habitual en las guardias de los hospitales.

El doctor Sergio Saracco remarcó por último el peligro latente para quienes tienen patologías de base sin saberlo, un factor central en la línea de investigación del caso del joven que encontró su muerte en el boliche Wabi el sábado.

Si al cuadro de intoxicación se le suma un riesgo cardiovascular "se pueden generar arritmias graves que pueden devenir en situaciones de muerte súbita, en pacientes que aparentemente no tenían complicaciones pero que ante este sobreestímulo y estos efectos combinados pueden descompensar su estado de salud", concluyó.

De ahí que los profesionales de la salud reiteren la importancia de chequeos médicos de rutina en la etapa adolescente, algo que lamentablemente no es habitual y que resulta fundamental para la prevención.