Confirmaron que los policías que estuvieron en una pelea afuera de un boliche no participaron de un crimen

La jueza María Jimena Pina coincidió con esa postura, sostenida también porque técnicamente la querella no puede solicitar un cambio de calificación a esta altura de la investigación. De esta forma, el trío de policías continuará imputado pero por un delito menor -encubrimiento agravado- y en condiciones de libertad.

El crimen en Guaymallén

La reconstrucción del crimen sostiene a que un trío de policías -Víctor Alberto Cisterna y las hermanas Victoria Abril y Lourdes Ivonne Ricarte- y Lautaro Stagnoli se encontraban juntos en la madrugada del 4 de enero pasado. Venían de bailar de un sunset y querían seguir la noche en el boliche Queen, ubicado en Dorrego, a metros del nudo vial.

La casa que balearon y donde se consumó el crimen.

Sus planes quedaron frustrados cuando tuvieron un altercado con trapitos de la zona, uno de ellos el hermano de Cynthia Landi cuya madre vive en el lugar en una casa ubicada sobre calle 25 de Mayo. Según la Fiscalía, en esa pelea Lautaro Stagnoli fue golpeado por los trapitos por lo que decidió llamar a un primo para que lo viniera a ayudar. En tanto que Víctor Cisterna se comunicó con el 911 para informar lo ocurrido.

Los protagonistas de la pelea se fueron pero regresaron minutos después en 3 vehículos distintos y pasaron por el frente de la casa de Cynthia Landi. La teoría fiscal apunta a que Benjamín Alaniz, primo de Lautaro Stagnoli se bajó de un Chevrolet Corsa gris y efectuó 5 disparos con una pistola calibre 380. Casi todas las balas impactaron en el frente, menos una que culminó el crimen: atravesó un portón e impactó en la axila de la mujer que intentaba cerrarlo para evitar que sus hijos menores de edad resultaran heridos.