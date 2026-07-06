Los tres policías que, estando de civil, participaron de una pelea con trapitos a la salida de un boliche en Guaymallén y que derivó en un crimen, continuarán desvinculados del hecho de sangre. Una jueza rechazó el pedido de las víctimas de que los uniformados sean imputados por el asesinato de Cynthia Romina Landi (39) y continuarán acusados solamente de encubrirlo.
Confirmaron que los policías que estuvieron en una pelea afuera de un boliche no participaron de un crimen
Los tres efectivos, que esa noche estaban de civil, seguirán imputados por encubrimiento pero no por el crimen de Cynthia Landi (39)
El viernes pasado se realizó una audiencia motivada por un pedido de los abogados querellantes Nelly Yucgra y Fernando Leyria. Los letrados solicitaron que se vuelva imputar por el crimen y se detenga a los policías Víctor Alberto Cisterna (32), Victoria Abril Ricarte (25) y Lourdes Ivonne Ricarte (30), argumentando que en los videos queda claro que tuvieron responsabilidad en el asesinato, más allá de los disparos que efectuó Benjamín Brahim Alaniz (25) -ya condenado a 10 años y 8 meses de prisión-.
Sin embargo, la fiscal del caso Claudia Ríos rechazo el cambio de calificación alegando que la sospecha es que los policías encubrieron el hecho ya que entorpecieron la investigación por el crimen, pero de ninguna manera fueron cómplices del asesinato ya que no se trató de un ataque planificado donde hayan intervenido de forma directa.
La jueza María Jimena Pina coincidió con esa postura, sostenida también porque técnicamente la querella no puede solicitar un cambio de calificación a esta altura de la investigación. De esta forma, el trío de policías continuará imputado pero por un delito menor -encubrimiento agravado- y en condiciones de libertad.
El crimen en Guaymallén
La reconstrucción del crimen sostiene a que un trío de policías -Víctor Alberto Cisterna y las hermanas Victoria Abril y Lourdes Ivonne Ricarte- y Lautaro Stagnoli se encontraban juntos en la madrugada del 4 de enero pasado. Venían de bailar de un sunset y querían seguir la noche en el boliche Queen, ubicado en Dorrego, a metros del nudo vial.
Sus planes quedaron frustrados cuando tuvieron un altercado con trapitos de la zona, uno de ellos el hermano de Cynthia Landi cuya madre vive en el lugar en una casa ubicada sobre calle 25 de Mayo. Según la Fiscalía, en esa pelea Lautaro Stagnoli fue golpeado por los trapitos por lo que decidió llamar a un primo para que lo viniera a ayudar. En tanto que Víctor Cisterna se comunicó con el 911 para informar lo ocurrido.
Los protagonistas de la pelea se fueron pero regresaron minutos después en 3 vehículos distintos y pasaron por el frente de la casa de Cynthia Landi. La teoría fiscal apunta a que Benjamín Alaniz, primo de Lautaro Stagnoli se bajó de un Chevrolet Corsa gris y efectuó 5 disparos con una pistola calibre 380. Casi todas las balas impactaron en el frente, menos una que culminó el crimen: atravesó un portón e impactó en la axila de la mujer que intentaba cerrarlo para evitar que sus hijos menores de edad resultaran heridos.