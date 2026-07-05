El sonambulismo puede llegar a ser muy peligroso en casos crónicos y poco se sabe de ello. Algunos solo caminan por la casa, van a la heladera para tomar algo y terminan haciendo una actividad automática, pero otros, en cambio, cometen delitos y actos violentos. Tal como este crimen donde un hombre asesinó a su suegra e hirió a su suegro.
El sonambulismo es un trastorno del sueño que altera los ciclos del mismo entre el paso del sueño no REM al REM. Es decir, el sistema motor no se paraliza del todo y el cuerpo actúa sin que la conciencia pueda hacerse cargo realmente de la situación. Entre los casos más conocidos se encuentra el del canadiense, Kenneth Parks, de 23 años, que además sirvió de inspiración para la película "The Sleepwalker Killing".
Manejó kilómetros para cometer un crimen atroz contra su suegra y la Justicia lo absolvió
Han existido ocasiones en las que se ha dictaminado que un homicida actuaba dormido o en estado de semiinconsciencia, resultando el sujeto declarado inocente y uno de los más aterradores tiene como protagonistas a un hombre (sonámbulo) y la familia de su prometida.
Entre miles de casos de crímenes de sonámbulos homicidas, encontramos un caso clásico de la década de los 80. Kenneth estaba viviendo un periodo de mucha ansiedad, ya que había perdido su empleo y tenía muchísimas deudas por su adicción al juego.
El 23 de mayo de 1987, Parks se levantó de su cama, en la que dormía con su novia, y condujo más de 20 kilómetros hasta la casa de sus suegros, donde mató a su suegra e hirió gravemente a su suegro con una barra de hierro y un cuchillo. Después del crimen, el sujeto se dirigió a la comisaría lleno de sangre porque se había cortado los tendones de las dos manos. Se entregó, diciéndole al policía de turno: "Creo que he matado a alguien."
La relación con sus suegros era muy sana y su mujer explicó que ella sabía de sus problemas financieros y que, de hecho, la pareja había hasta planeado hablar con los padres de ella el día después de los terribles sucesos. Un año después, Parks fue absuelto de los crímenes cometidos durante un estado de conciencia alterada, es decir, de sonambulismo.