Manejó kilómetros para cometer un crimen atroz contra su suegra y la Justicia lo absolvió

Entre miles de casos de crímenes de sonámbulos homicidas, encontramos un caso clásico de la década de los 80. Kenneth estaba viviendo un periodo de mucha ansiedad, ya que había perdido su empleo y tenía muchísimas deudas por su adicción al juego.

Kenneth Parks.

El 23 de mayo de 1987, Parks se levantó de su cama, en la que dormía con su novia, y condujo más de 20 kilómetros hasta la casa de sus suegros, donde mató a su suegra e hirió gravemente a su suegro con una barra de hierro y un cuchillo. Después del crimen, el sujeto se dirigió a la comisaría lleno de sangre porque se había cortado los tendones de las dos manos. Se entregó, diciéndole al policía de turno: "Creo que he matado a alguien."

La relación con sus suegros era muy sana y su mujer explicó que ella sabía de sus problemas financieros y que, de hecho, la pareja había hasta planeado hablar con los padres de ella el día después de los terribles sucesos. Un año después, Parks fue absuelto de los crímenes cometidos durante un estado de conciencia alterada, es decir, de sonambulismo.